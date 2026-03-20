الحرس الثوري الإيراني يؤكد استمرار إنتاج الصواريخ رغم الحرب وينعى الناطق باسمه

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عبر الناطق باسمه علي محمد نائيني، استمرار إنتاج الصواريخ رغم الحرب، مؤكدا عدم القلق، قبل أن يعلن لاحقا مقتله في ضربات أميركية إسرائيلية، من دون تفاصيل إضافية حول الهجوم أو توقيته.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران تواصل إنتاج الصواريخ على الرغم من الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن الناطق باسم الحرس، علي محمد نائيني، قوله: "صناعتنا للصواريخ تبلي بلاء ممتازا... وما من مخاوف في هذا الخصوص، لأنه حتّى في أوقات الحرب، نواصل إنتاج الصواريخ".

وفي سياق ذي صلة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل الناطق باسمه علي محمد نائيني في ضربات أميركية إسرائيلية.

وجاء في بيان للحرس عبر موقعه الإلكتروني "سباه نيوز" أن نائيني "ارتقى شهيدا خلال الهجوم الإرهابي الإجرامي الدنيء، المرتكب من المعسكر الصهيوأميركي فجرا".

ولم يتطرق البيان إلى أي تفاصيل أخرى متعلقة بالهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجوّ، شنّ بتوجيه من شعبة الاستخبارات، هجومًا ليليًا أسفر عن اغتيال علي محمد نائيني، الناطق باسم الحرس الثوري، ورئيس قسم العلاقات العامة فيه".

وأضاف في بيانه أن "نائيني شغل على مرّ السنين مناصب عديدة في مجال الدعاية والإعلام، وخلال العامين الماضيين، عمل كموزع رئيسي للدعاية للحرس الثوري في ظل النظام الإيراني. وفي إطار مهامه، كان ينشر دعاية (السلطات) عبر مبعوثيها في أنحاء الشرق الأوسط، بهدف التأثير على إسرائيل، والدفع لأعمال ضدها من مختلف الجهات".

وتابع: "ينضم اغتيال نائيني إلى سلسلة اغتيالات طالت عشرات من كبار مسؤولي النظام خلال العملية".

ومنذ 28 شباط/ فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أميركية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.