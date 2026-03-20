الرئيس السوري يقول إنه يعمل على إبعاد بلاده عن الحرب في الشرق الأوسط

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الجمعة، أنه يعمل على إبعاد بلاده عن أي نزاع، على وقع الحرب في الشرق الأوسط والتي تطال بلدانا مجاورة، مؤكدا أن دمشق على وفاق مع جميع الدول الإقليمية.

وفي كلمة ألقاها في قصر الشعب في دمشق بمناسبة عيد الفطر، قال الشرع إن "ما يحصل حاليا حدث كبير نادر في التاريخ (...) ونحسب خطواتنا بدقة شديدة و نعمل على إبعاد سورية عن أي نزاع".

وأضاف "من المهم أن نتذكر أن سورية كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع جميع الدول المجاورة إقليميا وأيضا دوليا، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل".

وشدّد على أن بلاده انتقلت إلى "مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي".

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط، بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران في 28 شباط/ فبراير، ترد عليها طهران باستهداف اسرائيل وشن هجمات على سفارات ومصالح أميركية ومنشآت نفطية في دول الخليج.

وامتدت الحرب إلى لبنان المجاور لسورية، مع شنّ إسرائيل ضربات واسعة النطاق ردا على استهدافها من حزب الله، وإلى العراق حيث تتعرّض مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات، وتستهدف هجمات إيرانية مصالح أميركية ومجموعات معارضة في شمال البلاد.

وبعدما شكلت سورية طيلة سنوات النزاع التي عصفت بها ساحة تنافس لقوى دولية عدة، بقيت البلاد هذه المرة بمنأى عن التصعيد الإقليمي.

وتكاد تكون المرة الأولى التي يشاهد فيها السوريون الحرب عن بعد، بينما تعترض إسرائيل في سماء بلادهم الصواريخ الإيرانية العابرة نحوها.