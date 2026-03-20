الشاباك يعتقل جنديا إسرائيليا بالاحتياط يخدم بمنظومة القبة الحديدية لتجسسه لصالح إيران

أعلن جهاز الشاباك اعتقال جندي احتياط بمنظومة القبة الحديدية، بتهمة التجسس لصالح إيران، بعد تواصله مع استخبارات إيرانية ونقل معلومات حساسة مقابل المال، فيما قُدمت لائحة اتهام وسط تحذيرات من محاولات تجنيد عبر الإنترنت.

أعلن جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك")، اليوم الجمعة، اعتقال جندي بقوات الاحتياط يخدم ضمن منظومة القبة الحديدية، لتجسّسه لصالح إيران منذ أشهر.

وذكر بيان مشترك صدر عن الشرطة وجهاز الشاباك، أنه "في إطار عملية مشتركة بين سرية ’لاهاف 433’، وجهاز الأمن العام، أُلقي القبض مؤخرًا على راز كوهين، البالغ من العمر 26 عامًا، والمقيم في القدس، والذي كان يخدم في الاحتياط ضمن منظومة القبة الحديدية، للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع عناصر استخباراتية إيرانية، لتنفيذ مهام أمنية بتوجيه من هذه العناصر".

وذكر البيان أن "تحقيقا أجرته سرية ’لاهاف 433’ وجهاز الشاباك، كشف أن المواطن كان على اتصال بعناصر استخباراتية إيرانية لعدة أشهر".

وأضاف أنه "طُلب منه، بتوجيه منهم، تنفيذ مهام أمنية متنوعة، بما في ذلك نقل معلومات أمنية حساسة اطّلع عليها أثناء تأدية مهامه".

وذكر أنه "تبيّن خلال التحقيق، أن المواطن كان على علم بأن هذه الاتصالات تتم من قبل عناصر إيرانية، وأنه كان يتلقى مقابلًا ماديًا".

وتابع البيان أن "النيابة العامة في القدس، رافقت التحقيق منذ بدايته، وقد تم اليوم تقديم لائحة الاتهام".

وذكر أن "هذه العناصر، بما فيها عناصر استخباراتية وإرهابية من دول معادية، تواصل مساعيها لتجنيد إسرائيليين، وتوظيفهم في مهام أمنية وتجسسية وإرهابية داخل إسرائيل، حتى في ظل الحرب الحالية. كما تحاول هذه العناصر تجنيد إسرائيليين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".