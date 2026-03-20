ترامب "لا يريد وقف إطلاق النار": نحقق أهدافنا في إيران ونبحث تقليص القوات

يقدّم ترامب صورة متناقضة لمسار الحرب؛ يتحدث عن تحقيق الأهداف وإمكانية تقليص العمليات، مقابل رفض واضح لوقف إطلاق النار، في وقت تشير فيه المعطيات إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "تقترب جدًا من تحقيق أهدافها" في الحرب ضد ما وصفه بـ"النظام الإيراني"، مشيرًا إلى إمكانية "تقليص الجهود العسكرية" في المرحلة المقبلة، في حين تشير التقارير إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز قواتها في المنطقة.

وأضاف ترامب، في منشور على "تروث سوشيال"، "نقترب جدًا من تحقيق أهدافنا بينما ندرس تقليص جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط".

وتابع معددا الأهداف التي يعتبر أن واشنطن حققته في الحرب على إيران: "أولًا: تقويض قدرات الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها وكل ما يتعلق بها بشكل كامل".

وأضاف: "ثانيًا: تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران". وقال: "ثالثًا: القضاء على البحرية وسلاح الجو الإيرانيين، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي".

وتابع: "رابعًا: عدم السماح لإيران بالاقتراب من امتلاك قدرات نووية، والحفاظ دائمًا على قدرة الولايات المتحدة على الرد السريع والقوي".

وأضاف: "خامسًا: حماية حلفائنا في الشرق الأوسط بأعلى مستوى، بما يشمل إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت ودولًا أخرى".

وقال: "يجب أن تتولى الدول التي تستخدم مضيق هرمز حمايته ومراقبته عند الحاجة، فالولايات المتحدة لا تستخدمه".

وتابع: "إذا طُلب منا، سنساعد هذه الدول في جهودها في مضيق هرمز، لكن ذلك لن يكون ضروريًا بعد القضاء على التهديد الإيراني".

وأضاف: "من المهم التأكيد أن هذه ستكون عملية عسكرية سهلة بالنسبة لهم".

جاء ذلك في تصريح يتناقض مع ما قاله ترامب قبل وقت قصير، إذ استبعد ترامب، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران في ظل الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "لا أريد وقف إطلاق النار"، مضيفًا أنه "لا جهة توقف إطلاق النار عندما تكون حرفيًا في طور إبادة الطرف الآخر".

وشدد ترامب على أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل هو "النصر"، وقال عن إيران "نضربهم بقوة شديدة".

وخلال حفلٍ أُقيم في البيت الأبيض، أشاد الرئيس الأميركي بـ"نجاحات العملية العسكرية" ضد إيران. وقال: "الأمور تسير على نحوٍ جيد جدا في إيران".

وأضاف "لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض هزيمة عناصر البحرية الأميركية أو الجيش الأميركي"، وتابع "لا توجد منافسة حقيقية" مع إيران.

وتتناقض تصريحات ترامب بشأن إمكانية "تقليص القوات" واقتراب تحقيق الأهداف، مع ما ورد في تقارير صحافية عن تعزيزات عسكرية متسارعة تدفع بها واشنطن إلى الشرق الأوسط في إطار الحرب على إيران.

وبحسب هذه التقارير، أرسل البنتاغون ثلاث سفن حربية وآلاف الجنود الإضافيين، بينهم ما بين 2200 و2500 عنصر من قوات مشاة البحرية، ضمن ثاني عملية نشر من هذا النوع خلال أسبوع، في وقت يُتوقع أن يرتفع فيه عدد القوات الأميركية في المنطقة إلى نحو 50 ألف جندي.

كما تشير المعطيات إلى أن هذه التعزيزات تهدف إلى "تعزيز القدرات لعمليات مستقبلية محتملة"، تشمل تنفيذ عمليات إنزال وضربات جوية وعمليات كوماندوز، إلى جانب خيارات قيد البحث، من بينها تأمين مضيق هرمز، ونشر قوات على السواحل الإيرانية.

وفي السياق ذاته، تتداول الإدارة الأميركية خططًا إضافية قد تشمل السيطرة على جزيرة خرج، التي تمثل مركزًا لنحو 90% من صادرات النفط الإيراني، في حين أكد البيت الأبيض أن الجيش الأميركي قادر على تنفيذ ذلك "في أي وقت إذا أعطى الرئيس الأمر"، ما يعزز صورة التباين بين خطاب تقليص القوات والاستعدادات لتوسيع العمليات.

وتأرجحت مواقف ترامب مؤخرا بين التشديد على أن واشنطن لا تحتاج إلى مساعدة لتأمين مضيق هرمز، وتوجيه انتقادات لاذعة لدول لم تقدّم أي مؤازرة على هذا الصعيد.

وفي وقت سابق الجمعة، جاء في منشور لترامب على منصته "تروث سوشيال" "إن حلف شمال الأطلسي من دون الولايات المتحدة هو نمر من ورق".

وأشار إلى أن حلفاء الولايات المتحدة "لا يرغبون في المساعدة على فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تعتبر السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط. يسهل عليهم القيام بذلك، بأقل قدر من الخطر"، وأضاف "جبناء، ولن ننسى!".