حقل الغاز "بارس الجنوبي" الإيراني يصبح هدفا لتصعيد الحرب

يُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز بحري في العالم، باحتياطات تُقدّر بنحو 51 تريليون متر مكعب، ويؤمّن ما بين 70% و75% من إنتاج الغاز في إيران، التي يعتمد اقتصادها واستهلاكها المحلي عليه اعتمادا كبيرا.

شنت إسرائيل هجوما على مصدر طاقة مهم في إيران، الأربعاء، هو حقل غاز بارس الجنوبي، وعلى بنى تحتية بمجمع المعالجة المجاور في عسلوية، وهو ما تبعه شن إيران هجمات على أهداف بقطاع الطاقة في ​مناطق مختلفة من الخليج.

وتعدّ هذه الضربات أكبر تصعيد حتى الآن في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌التي بدأت منذ ما يقرب من 3 أسابيع، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، وأثارت مخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

أكبر حقل غاز في العالم

يقع حقل بارس الجنوبي في الخليج بين إيران وقطر، وهو أكبر حقل غاز طبيعي بحري في ​العالم. تقدّر الاحتياطات التي يحويها بنحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية ​احتياجات العالم 13 عاما.

وتشير إحصاءات منظمة البلدان المصدرة للبترول، "أوبك"، إلى أن إجمالي احتياطيات إيران ⁠المؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 34 تريليون متر مكعب.

ويدعم حقل الغاز العملاق مكانة إيران كأكبر منتج للغاز في المنطقة، وثالث أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وجرى تطوير الحقل على مراحل، تضم كل منها منصات بحرية وخطوط ​أنابيب ومنشآت معالجة برية مجمعة حول مدينة عسلوية الساحلية الإيرانية.

وقد تعرض حقل بارس الجنوبي للاستهداف في وقت سابق، حين استهدفت غارات إسرائيلية في حزيران/ يونيو الماضي 4 وحدات من المرحلة 14، التي تبعد نحو 200 كيلومترا من منشآت الغاز القطرية.

تلبية احتياجات المستهلكين المحليين

تشير بيانات منتدى الدول المصدرة ​للغاز، إلى أن حقل بارس الجنوبي يوفر معظم الغاز الذي تستخدمه إيران، الذي بلغ 276 مليار متر مكعب ​في 2024، وإيران واحدة من أكبر مستهلكي الغاز في العالم.

ووفقا لمجلة "أرغوس" التجارية، يمثل حقل بارس الجنوبي ما بين 70% و75% ⁠من إجمالي إنتاج إيران من الغاز.

ويستهلك أكثر من 90% من إنتاج إيران محليا، إذ تعتمد الأسر الإيرانية بشكل كبير على الغاز في الطهي والتدفئة.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، استحوذ القطاع السكني على 41.5% من إجمالي الاستهلاك النهائي للغاز في 2023، تلاه القطاع الصناعي 36%.

ويستخدم الغاز أيضا ضمن المواد الخام في مصانع البتروكيماويات، لإنتاج البلاستيك والأسمدة.

وأظهرت بيانات ​صادرة عن وحدة في معهد ​الطاقة، أنه يتم توليد ⁠نحو 85% من الكهرباء في إيران بواسطة محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.

غير أن إنتاج الغاز المحلي غير كاف لتلبية ذروة الطلب في الصيف، مما أدى إلى انقطاع ​التيار الكهربائي.

وعندما تعاني إيران نقصا في إمدادات الغاز الطبيعي، يمكنها حرق الديزل وزيت الوقود ​في محطات الطاقة ⁠الحرارية التابعة لها.

الصادرات إلى تركيا والعراق

على عكس قطر، لا تمتلك إيران قدرات لتسييل الغاز الطبيعي، وتصدر الغاز فقط عبر خطوط الأنابيب إلى الدول المجاورة.

وصدرت البلاد في 2024 نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز، بشكل رئيسي إلى تركيا والعراق.

وينتهي ⁠عقد الغاز ​طويل الأجل المبرم مع تركيا في منتصف 2026، ومن المتوقع تجديده ​بكميات أقل.

ووقع العراق في 2024 اتفاقية مدتها 5 سنوات لتزويد محطات توليد الطاقة بالغاز.

وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى، إن تدفق الغاز الإيراني إلى ​العراق توقف بعد هجوم الأربعاء، إذ حولت إيران الغاز إلى السوق المحلية.