بسبب الاغتيالات: رئيس البرلمان الإيراني قالیباف يزداد نفوذا في دوائر صنع القرار

تشير تحليلات إلى أنّ رئيس وحدة القوات الجوية الأسبق في الحرس الثوري، قد ازداد نفوذه في النظام في عقب سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية الأميركية للقيادة العليا، وقد ظهر قاليباف متوعدا ترامب ونتنياهو برد "سيجعلهما يتوسلان"، انتقاما لاغتيال المرشد الأعلى، خامنئي.

يضطلع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بدور محوري متزايد في ظل الضربات الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف القيادة السياسية للجمهورية الإسلامية، مما ​يجعله شخصية بالغة الأهمية في لحظة حاسمة.

ومع اختفاء المزيد من الشخصيات النافذة عن المشهد، أصبح الرجل، الذي كان قائدا في ‌الحرس الثوري ورئيس بلدية طهران، وقائدا للشرطة الوطنية، ومرشحا رئاسيا سابقا، حلقة وصل رئيسية الآن بين النخب السياسية والأمنية والدينية، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء.

ويبرز قاليباف في وقت تخوض القيادة الإيرانية معركة استنزاف مريرة للصمود أمام الهجوم الأميركي الإسرائيلي، الذي نجح في اغتيال عدد من القادة البارزين منذ اشتعال الحرب، على رأسهم المرشد الأعلى، علي خامنئي.

ويشير التقرير إلى أن قالیباف، الذي طالما نُظر إليه على أنه ​مقرب من خامنئي وموضع ثقة ابنه مجتبى الذي خلفه في منصب المرشد الأعلى، "من أبرز الأصوات المتحدية لإسرائيل والولايات المتحدة، وقد توعّد ​بالثأر من هجومهما".

إذ توعّد بتوجيه "ضربات مدمرة لدرجة ستجعلكما تتوسلان"، في كلمة وجّهها إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد مقتل خامنئي.

وقال في خطاب بثه التلفزيون "أقول لهذين المجرمين القذرين وعملائهما: لقد تجاوزتم الخط الأحمر بالنسبة لنا وعليكم أن تدفعوا ​الثمن".

تعكس هذه اللهجة القوية موقفه الراسخ كأحد أنصار النظام الإيراني، وهو موقف تجلى أيضا من خلال المساعدة في قمع مظاهر المعارضة الداخلية، وفق "رويترز".

وعلى الرغم من مواقفه الحازمة، لفت التقرير إلى أنّ قاليباف "رسم أيضا صورة لنفسه كشخصية مجدِّدة براغماتية"، وذلك حين "ظهر خلال حملته الرئاسية عام 2005 بزيه الرسمي كطيار في إعلانات الحملة الانتخابية، لتعزيز صورته كمرشح مؤهل".

انضمامه إلى الحرس الثوري ومسيرته السياسية

ولد قاليباف في بلدة طُرقبة بشمال شرق البلاد عام 1961، وتشير وسائل الإعلام إلى أن حياته تأثرت في المراحل المبكرة جزئيا من ​خلال المحاضرات التي كان يحضرها في المساجد عندما كان مراهقا، في وقت زخم الثورة الإسلامية عام 1979.

وعندما هاجم العراق إيران بعد أشهر من ​الإطاحة بالشاه، انضم إلى الحرس الثوري، التي كانت قوة عسكرية جديدة أُسست في ذلك الحين لحماية النظام الإسلامي الجديد في البلاد، وتدرّج سريعا في المناصب ليصبح جنرالا خلال 3 أعوام ‌فقط.

وبعد ⁠انتهاء الحرب واصل مسيرته مع الحرس الثوري، وحصل على رخصة طيار عسكري وأصبح في نهاية المطاف رئيسا لوحدة القوات الجوية بالحرس الثوري.

وذكرت الوكالة أنّه "في أثناء خدمته في الحرس الثوري، شارك في حملة قمع دموية ضد طلاب الجامعات في عام 1999، وانضم إلى قادة آخرين في توقيع رسالة موجهة إلى الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، يهددونه فيها بالإطاحة به إذا لم يكبح الاحتجاجات".

وعندما وجد خامنئي نفسه محاصرا بين السخط المتزايد في الداخل والضغوط بشأن البرنامج النووي في ​الخارج، لجأ على نحو متزايد إلى ​الشخصيات الأمنية المتشددة مثل قاليباف مع ⁠انحسار زخم الحركة الإصلاحية.

وخلال توليه منصب قائد الشرطة، اتسم قاليباف بالقسوة إذ أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين عام 2002، بحسب "رويترز"، لكنه في الوقت نفسه "حاول استمالة دعاة التحديث عبر إدخال زي جديد أنيق لعناصر الشرطة".

وعندما ​ترشح للرئاسة في عام 2005، كان يسعى لاستقطاب الناخبين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، لكن خطابه الشعبوي لم ​يصمد أمام منافسه رئيس ⁠بلدية طهران "المثير للجدل" آنذاك، محمود أحمدي نجاد، الذي مال خامنئي في النهاية لدعمه على حساب الجنرال السابق المقرب منه.

ويشير التقرير إلى أنّ قاليباف "لم يتوقف قط عن السعي للرئاسة"، إذ ترشّح لها في عامي 2013 و2024 دون أن يحالفه التوفيق، وانسحب من سباق عام 2017 لتجنب انقسام أصوات التيار المتشدد.

وحل محل أحمدي نجاد في ⁠منصب رئيس ​بلدية طهران، وشغل المنصب مدة 12 عاما، ونُسب إليه الفضل في المساعدة على قمع ​اضطرابات استمرت لأشهر وهزت المؤسسة الحاكمة، بعد إعلان فوز أحمدي نجاد في انتخابات متنازع عليها عام 2009.

وبعد 12 عاما في رئاسة بلدية طهران، عاد إلى معترك السياسة بانتخابه لعضوية البرلمان ​وتوليه منصب رئيس البرلمان في عام 2020، مما منحه أحد أهم المناصب في هرم السلطة الإيرانية.