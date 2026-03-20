ماكرون ينفي حض لبنان على الاعتراف بإسرائيل لوقف الحرب والاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة هجرة

أعلن ماكرون أن إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل مرهون بموافقة إسرائيل، مؤكدا عدم وجود أي مبادرة فرنسية تتضمن اعترافا لبنانيا بإسرائيل، فيما أبدى لبنان استعداده للحوار. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض التصعيد وضبط النفس وحذّر من أزمة هجرة.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أن إجراء "مفاوضات مباشرة" بين لبنان وإسرائيل يعتمد على إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر، بعدما أبدى الرئيس اللبناني، جوزاف عون، موافقته، وأكد عدم وجود "خطة" فرنسية مقدّمة للبلدين، فيما دعا قادة الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، إلى ضرورة ضبط النفس، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي.

وأكد الرئيس الفرنسي للصحافيين عقب قمة أوروبية في بروكسل، أنه "لا يوجد أي مقترح فرنسي على الإطلاق يتضمن" اعتراف لبنان بإسرائيل، مضيفا "هذا غير موجود".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد زعم، الأسبوع الماضي، أن فرنسا صاغت مقترحا لإنهاء الحرب يتضمن اعتراف لبنان بدولة إسرائيل، وهو ادعاء نفته باريس.

وشدد ماكرون قائلا "دورنا ليس على الإطلاق اقتراح خطة لدولة ثالثة، بل الوقوف إلى جانب الرئيس ورئيس الوزراء وحكومتهما" في لبنان، "لمساعدتهم في وضع مقترح حل ومسار للأمام وتسهيل إجراء نقاشات مباشرة بينهم وبين الإسرائيليين".

وأضاف "آمل أن يتحقق ذلك في الأيام أو الأسابيع القادمة، لكن في أي حال في أقرب وقت ممكن"، وتأتي هذه التصريحات فيما سيزور وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إسرائيل، اليوم الجمعة، بعد زيارته لبنان.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن "موضوع المفاوضات المباشرة يتطلب جاهزية الوفود وإعراب الجانب الإسرائيلي عن موافقته. الرئيس عون أعلن بوضوح عن جاهزيته واستعداده للقيام بذلك".

وأكد أن القوات المسلحة اللبنانية هي الجهة المخوّلة بنزع سلاح حزب الله وليس إسرائيل، معربا مجددا عن اعتقاده بأن "العملية العسكرية البرية الإسرائيلية، مثل القصف، غير مناسبة، بل وغير مقبولة بموجب القانون الدولي".

قادة الاتحاد الأوروبي يحضون على وقف استهداف منشآت الطاقة والمياه في المنطقة

وحض الاتحاد الأوروبي، الخميس، على وقف استهداف منشآت الطاقة والمياه في الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، في ظل اضطراب الأسواق العالمية جراء الهجمات على مرافق النفط والغاز في المنطقة.

وقال قادة التكتل في بيان صادر عن قمة عقدوها في بروكسل، "يدعو المجلس الأوروبي إلى خفض التصعيد وضبط النفس إلى أقصى حد، وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف".

ودان رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها "كل الأفعال التي تهدد حرية الملاحة، أو تمنع السفن من الدخول والخروج من مضيق هرمز" في الخليج.

وأضاف البيان أن "المجلس الأوروبي يرحّب أيضا بالجهود الحثيثة التي أعلنت عنها دول أعضاء، ومن بينها التنسيق المتزايد مع شركاء في المنطقة، من أجل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، عندما تتوافر الظروف اللازمة".

كما دعا القادة إلى استخلاص "الدروس" من أزمة الهجرة عام 2015، من أجل تجنّب "وضع مماثل" قد تتسبب به الحرب الدائرة في الخليج.

وقال القادة خلال القمة، "إذا كانت الحرب لم تؤدّ حتى الآن إلى تدفقات هجرة نحو الاتحاد الأوروبي، فإنّ المجلس الأوروبي يؤكد أهمية الإبقاء على درجة عالية من اليقظة".