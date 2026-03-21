التسلسل الزمني لتغيير ترامب وإدارته أهداف الحرب وأسبابها باستمرار

اتصف ترامب وإدارته بكثرة تغيير أهداف الحرب المعلنة، والأسباب التي من أجلها شنّت الولايات الأميركية هجومها على إيران صبيحة 28 شباط/ فبراير، حتى أنّ عددا من وكالات الأنباء وثّقت تناقضا صريحا بين تصريحات ترامب وإدارته.

قدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في إدارته أهدافا وأسبابا متغيرة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهو ما يرى الخبراء أنه يدل على غياب التخطيط لهذا الصراع وما سيتبعه من تداعيات.

وتباينت الأهداف المعلنة والجدول الزمني المتوقع من جهة ترامب وإدارته، التي شملت: الإطاحة بالنظام الإيراني وإضعاف قدراته العسكرية والأمنية والنووية ونفوذها الإقليمي، فضلا عن دعم المصالح الإسرائيلية.

وفي ما يلي ذِكرُ ترامب وإدارته لأهداف الحرب المتغيرة بحسب الجدول الزمني لها، وفق وكالة "رويترز" العالمية للأنباء:

28 شباط/ فبراير: دعوة الإيرانيين للإطاحة بالنظام

نشر ترامب، بالتزامن مع الهجوم الأميركي الإسرائيلي الأول على إيران، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن على الشعب الإيراني "تولي زمام" الحكم في بلاده.

وأضاف محرضا الشعب على الثورة على نظامه، “سيكون الأمر بأيديكم.. وربما تكون هذه فرصتكم الوحيدة لأجيال قادمة”، ووصف الهجمات الأميركية الإسرائيلية بأنها "عمليات قتالية كبرى".

28 شباط/ فبراير: إضعاف الجيش الإيراني ونفوذه

أعلن ترامب أن واشنطن ستحرم إيران من القدرة على امتلاك سلاح نووي، على الرغم من إصرار طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وأنها لا تمتلك أسلحة نووية، في حين تمتلكها الولايات المتحدة. فيما يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في المنطقة.

كما أصر ترامب على أنه سينهي ما وصفه بتهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية، قائلا "سندمر صواريخهم ونسوي صناعة الصواريخ لديهم بالأرض… سنقضي على أسطولهم البحري".

مؤكدا أن صواريخ إيران بعيدة المدى "يمكنها الآن تهديد أصدقائنا وحلفائنا المقربين في أوروبا، وقواتنا المتمركزة في الخارج، ويمكن أن تصل قريبا إلى الأراضي الأميركية".

وأوضح التقرير في "رويترز"، أن تصريحات ترامب جاءت مماثلة لما قاله الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، بشأن الحرب على العراق، من جهة تضمنها ادعاءات كاذبة.

إذ لا يؤيد الخبراء ولا أجهزة الاستخبارات الأميركية تأكيدات ترامب، بل تشير تقديراتهم إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني كان لا يزال بعيدا بسنوات عن تهديد الأراضي الأميركية.

2 آذار/ مارس: تغيّر الجدول الزمني للحرب

ذكر ترامب أن من المتوقع أن تستمر الحرب من 4 إلى 5 أسابيع، وأنها قد تستمر فترة أطول.

وقال ترامب في البيت الأبيض "نسبق بالفعل توقعاتنا للجدول الزمني بشكل كبير. لكن مهما استغرق الأمر.. فلا بأس".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن هناك "إمدادات غير محدودة تقريبا" من الذخائر الأميركية، وإن "الحروب يمكن خوضها ‘إلى الأبد’، وبنجاح كبير، باستخدام هذه الإمدادات فقط".

ولم يقدم ترامب في إخطار موجه إلى الكونغرس أي جدول زمني. وكان قد ذكر في وقت سابق لصحيفة "ديلي ميل" أن الحرب قد تستغرق “4 أسابيع أو أقل”، ثم قال لصحيفة "نيويورك تايمز" إنها قد تستغرق من 4 إلى 5 أسابيع، ثم قال لاحقا إنها قد تستغرق وقتا أطول.

2 آذار/ مارس: روبيو يقول إن أميركا هاجمت إيران لأن إسرائيل كانت ستفعل

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، للصحافيين إن عزم إسرائيل على مهاجمة إيران دفع واشنطن إلى شن ضربة.

وأضاف "كنا نعلم أنه ستكون هناك عملية إسرائيلية، وكنا نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على القوات الأميركية، وكنا نعلم أننا إذا لم نضربهم ضربة استباقية قبل أن يشنوا تلك الهجمات، فسوف نتكبد خسائر أكبر".

3 آذار/ مارس: ترامب يناقض تصريحات روبيو

قال ترامب إنه أمر القوات الأميركية بالانضمام إلى هجوم إسرائيل على إيران، لأنه اعتقد أن طهران كانت على وشك أن تضرب أولا.

وأضاف "ربما أكون أنا قد أجبرتهم (إسرائيل) على التحرك… لو لم نفعل ذلك، لكانوا (إيران) سيهاجمون أولا".

4 آذار/ مارس: دعوة إلى "تدمير" البنية التحتية الأمنية

قال وزير الدفاع، بيت هيغسيث، إن الهدف من الحرب هو "تدمير الصواريخ الهجومية الإيرانية، وتدمير إنتاج الصواريخ الإيرانية، وتدمير أسطولهم البحري وغيرها من البنية التحتية الأمنية".

6 آذار/ مارس: دعوة إلى "استسلام غير مشروط"

كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، "لن يكون هناك أي اتفاق مع إيران سوى على الاستسلام غير المشروط".

11-8 آذار/ مارس: مجرد البداية لكنها "انتهت تقريبا"

قال هيغسيث لشبكة "سي.بي.إس نيوز" في مقابلة بثت في الثامن من آذار/ مارس، إن الضربات على إيران كانت "مجرد بداية".

وبعد يوم واحد قال ترامب لنفس الشبكة، "أعتقد أن الحرب انتهت تقريبا".

وقال ترامب للصحافيين في وقت لاحق من اليوم نفسه، "انتصرنا بالفعل من نواح عديدة، لكننا لم ننتصر بما فيه الكفاية". وعندما سُئل عما إذا كانت الحرب قد بدأت أم انتهت، قال "حسنا، أعتقد أنه يمكن القول كلا الأمرين".

وفي 11 آذار/ مارس، قال ترامب مرة أخرى إنه يعتقد أن الولايات المتحدة انتصرت، لكنه أضاف "علينا إنهاء المهمة".

13 آذار/ مارس: تخفيف الدعوة إلى الانتفاضة الداخلية

في مقابلة أجريت في 13 آذار/ مارس، قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، إن الحرب ستنتهي "عندما أشعر بذلك يقينا".

وخفف ترامب دعوته للإيرانيين للإطاحة بالنظام. وقال "أعتقد حقا أن هذه عقبة كبيرة أمام الناس الذين لا يملكون أسلحة".

19 آذار/ مارس: هيغسيث يقول إنه لا يوجد إطار زمني للحرب

قال هيغسيث، إن واشنطن لا تحدد إطارا زمنيا للحرب وإن ترامب هو من سيقرر متى تتوقف.

وأضاف "لا نريد وضع إطار زمني محدد". "سيكون الأمر في النهاية خيار الرئيس، أن نقول ’حققنا ما نريد’".

20 آذار/ مارس: ترامب يفكر في إنهاء الحرب دون وقف إطلاق النار

كتب ترامب على موقع" تروث سوشال" قائلا، "نقترب جدا من تحقيق أهدافنا ونفكر في إنهاء جهودنا العسكرية العظيمة" في الحرب مع إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، كان قد صرّح للصحافيين عندما سئل عن الحرب "لا أريد وقفا لإطلاق النار".