الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جرّاء قصف منشأة لها تحت الأرض

قال الجيش الأميركي إن قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز تراجعت بعد قصف منشأة صواريخ ومواقع رادار واستخبارات، مؤكدا مواصلة استهداف هذه القدرات، وسط استمرار التصعيد العسكري.

أكد الجيش الأميركي، اليوم السبت، أن قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز قد "تراجعت"، جرّاء قصف منشأة تحت الأرض هذا الأسبوع كانت طهران تخزّن فيها صواريخ كروز، وأنواعا أخرى من الأسلحة.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، في مقطع فيديو نُشر عبر منصة "إكس": "لم نكتفِ بتدمير المنشأة، بل قضينا أيضا على مواقع دعم استخباراتي وأجهزة رادار موجِهة للصواريخ كانت تُستخدم لرصد تحركات السفن".

وأضاف أن "قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، قد تراجعت نتيجة لذلك".

وتابع: "لن نتوقف عن ملاحقة هذه الأهداف".

ومنذ 28 شباط/ فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أميركية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.