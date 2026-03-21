الاحتلال يغير على الضاحية الجنوبية لبيروت ويوقع ضحايا بجنوب لبنان

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات بالإخلاء، مستهدفا مواقع لحزب الله. طالت الضربات عدة مناطق وأوقعت شهداء وجرحى. ونفّذ حزب الله هجمات صاروخية، وسط حصيلة كبيرة للضحايا والنازحين اللبنانيين.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة غارات، السبت، على أهداف لحزب الله في في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن كان قد أنذر سكان عدة أحياء من بالعاصمة اللبنانية بالإخلاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تضرب حاليا أهدافا لحزب الله في بيروت".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بغارات إسرائيلية على حيّي الغبيري وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، من دون تحديد الأهداف أو الإبلاغ عن إصابات.

وفي جنوب لبنان، استشهد شخص واحد على الأقل وأُصيب اثنان آخران بجروح فجر السبت في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلا في قضاء بنت جبيل، وفق ما أفادت الوكالة.

كما أفادت الوكالة بشن غارات أخرى على مدينة صور الساحلية وبلدة الناقورة في الجنوب، قرب الحدود مع إسرائيل.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا القوات الإسرائيلية في ست قرى بجنوب لبنان، وأطلقوا صواريخ عبر الحدود.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من ألف شخص في لبنان وتشريد أكثر من مليون.

