على بُعد 4000 كيلومتر: إيران أطلقت صواريخ على قاعدة أميركية بريطانية بالمحيط الهندي

أطلقت إيران صاروخين بالستيين نحو قاعدة دييغو غارسيا دون إصابة الهدف البعيد 4000 كلم. أحدهما تعطل والآخر اعترضته دفاعات أميركية. الهجوم كشف امتلاك طهران صواريخ أطول مدى، من دون تعليق من البنتاغون.

أطلقت إيران صاروخين بالستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وفق ما نقلت "صحيفة وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين.

وذكر التقرير أن أيًّا من الصاروخين لم يصب الهدف الذي يبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية.

إلا أن عملية الإطلاق تكشف عن امتلاك طهران صواريخ ذات مدى أطول مما كان يعتقد سابقا،

وأفادت الصحيفة بأن أحد الصاروخين تعطل أثناء تحليقه، بينما استُهدف الآخر بصاروخ اعتراضي أُطلق من سفينة حربية أميركية، لكن لم يتضح ما إذا الصاروخ قد أُصيب أم لا.

وقاعدة دييغو غارسيا في جزر تشاغوس هي إحدى قاعدتين سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما في عمليات "دفاعية" في إيران.

ولم يعلّق البنتاغون على التقرير.

ونشرت القوات الأميركية قاذفات ومعدات أخرى في القاعدة التي تعدّ مركزا رئيسيا للعمليات في آسيا، بما في ذلك حملات القصف الأميركية في أفغانستان والعراق.

ووافقت بريطانيا على إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس بعد أن كانت تحت سيطرتها منذ ستينيات القرن الماضي، مع احتفاظها بحق استئجار القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا. وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة قرار لندن التخلي عن الجزيرة.