21/03/2026 - 10:15

واشنطن تصدر إعفاء من العقوبات عن بيع النفط الإيراني مدته 30 يوما

صرّحت الولايات المتحدة برفع العقوبات مؤقتا عن شراء النفط الإيراني، وذلك لتخفيف أسعار النفط التي وصلت مستويات تاريخية عقب أزمة إغلاق مضيق هرمز.

ناقلة النفط "شينلونغ" التي مرّت عبر مضيق هرمز دون تضرّر، 12 آذار/ مارس (Getty Images)

قال وزير المالية الأميركي، سكوت ​بيسنت، إن إدارة الرئيس ترامب منحت ‌إعفاء من العقوبات مدته 30 يوما لشراء النفط الإيراني في البحر، بهدف تخفيف ​الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع ​الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وهذه هي المرة الثالثة ⁠التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء ​مؤقتا من العقوبات في غضون أسبوعين ​تقريبا.

وكانت الولايات المتحدة قد خففت سابقا العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت، أمس الجمعة، ترخيصا عاما يتيح ​بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية ​المحملة على السفن، بدءا من 20 آذار/ مارس ‌حتى ⁠19 نيسان/ أبريل، وفقا للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وقال بيسنت في بيان على منصة "إكس"، "من خلال فتح ​هذا الإمداد ​الحالي ⁠مؤقتا للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة حوالي 140 مليون برميل ​من النفط للأسواق العالمية، مما ​يزيد ⁠من كمية الطاقة العالمية، ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات التي ⁠تسببها ​إيران".

وقال بيسنت "باختصار، سنستخدم البراميل ​الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة فيما نواصل ​حملة ’ملحمة الغضب’".

