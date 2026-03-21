واشنطن تصدر إعفاء من العقوبات عن بيع النفط الإيراني مدته 30 يوما

قال وزير المالية الأميركي، سكوت ​بيسنت، إن إدارة الرئيس ترامب منحت ‌إعفاء من العقوبات مدته 30 يوما لشراء النفط الإيراني في البحر، بهدف تخفيف ​الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع ​الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وهذه هي المرة الثالثة ⁠التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء ​مؤقتا من العقوبات في غضون أسبوعين ​تقريبا.

وكانت الولايات المتحدة قد خففت سابقا العقوبات على النفط الروسي، وأصدرت، أمس الجمعة، ترخيصا عاما يتيح ​بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية ​المحملة على السفن، بدءا من 20 آذار/ مارس ‌حتى ⁠19 نيسان/ أبريل، وفقا للترخيص المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وقال بيسنت في بيان على منصة "إكس"، "من خلال فتح ​هذا الإمداد ​الحالي ⁠مؤقتا للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة حوالي 140 مليون برميل ​من النفط للأسواق العالمية، مما ​يزيد ⁠من كمية الطاقة العالمية، ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات التي ⁠تسببها ​إيران".

وقال بيسنت "باختصار، سنستخدم البراميل ​الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة فيما نواصل ​حملة ’ملحمة الغضب’".