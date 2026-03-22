إيران تُقرّ بأضرار جسيمة في قطاعي المياه والكهرباء

صرّح وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، اليوم الأحد، بأن البنى التحتية الحيوية لقطاعي المياه والكهرباء في البلاد تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة الهجمات الجوية والسيبرانية التي نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب الجارية على إيران.

وأوضح علي أبادي في تصريحات بمناسبة يوم المياه العالمي، أن الهجمات الأخيرة استهدفت عشرات منشآت نقل المياه ومحطات المعالجة، ما أدى إلى تدمير أجزاء من شبكات المياه الحيوية.

وأضاف أن "الجزء الأكبر من هذه المنشآت عاد إلى الخدمة في أقصر وقت ممكن"، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني. وتأتي هذه التصريحات في وقت هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتدمير قطاع الطاقة الإيرانية كله، إذا لم تفتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال 48 ساعة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد: "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل دون أي تهديدات (لحركة الملاحة) خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة ستهاجم وتدمر محطات الطاقة المختلفة وستبدأ بأكبرها".

طهران ترد على تهديد ترامب بنسف قطاع الطاقة

ورداً على هذه التهديدات، حذر المتحدث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد، من أنه "في حال استهداف بنى الوقود والطاقة في إيران، فإن جميع البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة ستكون ضمن نطاق الاستهداف".

وقال ذو الفقاري، الأحد، إن "أي اعتداء على منشآت الوقود والطاقة في إيران سيقابَل باستهداف منشآت الوقود والطاقة وتقنيات المعلومات ومحطات تحلية المياه المستخدمة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة"، حسب قوله. كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، في حديث لقناة "سكاي نيوز"، إنّه "في حال اعتداء أي جهة على بنيتنا التحتية، فسنستهدف كل قاعدة وكل بنية تحتية تابعة لأميركا.

توضيح إيراني بشأن مضيق هرمز

في السياق، صرّح المندوب الدائم لإيران لدى المنظمة البحرية الدولية، علي موسوي، بأن عبور السفن من مضيق هرمز "ممكن من خلال التنسيق بشأن الترتيبات الأمنية والسلامة". وأكد أن الالتزامات الدولية يجب أن تراعي "سيادة إيران وحقوقها"، مشيراً إلى أن المضيق "مفتوح للجميع باستثناء الأعداء"، وأن ضمان سلامة السفن وطاقمها يتطلب التنسيق مع السلطات الإيرانية.

وأضاف أن إيران مستعدة للتعاون مع الدول الأعضاء في IMO لتحسين السلامة البحرية، معتبراً أن الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية هي سبب التوتر الحالي في الخليج ومضيق هرمز، بينما تبقى الدبلوماسية "خياراً أساسياً" لإيران مع التأكيد على ضرورة "وقف كامل للعدوان" وتعزيز الثقة المتبادلة.