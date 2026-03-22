22 يوما من الحرب: سقوط شظايا بحولون.. 175 مصابا بديمونا وعراد وضربات إسرائيلية على طهران

في يومها الـ22، تتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران مع تبادل ضربات صاروخية، إنذارات في إسرائيل، قصف طهران، وتهديدات متبادلة باستهداف الطاقة ومضيق هرمز، وسط مخاوف توسّع المواجهة.

دخلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، صباح اليوم الأحد، يومها الثاني والعشرين، على وقع تصعيد عسكري متسارع، إذ دوت صباح الأحد، صافرات الإنذار في وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل وحتى فجر اليوم الأحد، شنّ ضربات في قلب طهران، وذلك بعد هجمات صاروخية إيرانية وُصفت بأنها من الأكثر دموية منذ بدء الحرب، إذ أسفرت ضربتان على جنوب إسرائيل، أمس السبت، عن إصابة أكثر من 175 شخصًا، بينهم حالات خطيرة، في عراد وديمونا، وسط دمار واسع في البلدتين وإجلاء مئات السكان.

في المقابل، تصاعدت حدة التهديدات المتبادلة، إذ لوّحت طهران باستهداف البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، في حال تعرّضت منشآتها النفطية لأي هجوم، بالتوازي مع إنذار وجّهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منح فيه إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز بالكامل ومن دون تهديد، ملوّحًا باستهداف محطات الطاقة الإيرانية.

