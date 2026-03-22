كيف سيرد الحرس الثوري إذا نُفّذت التهديدات الأميركية ضد منشآت إيران؟

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي "الموصوف بالإرهاب وفي سياق سلوكه العدواني ومساهمته في زعزعة الأمن العالمي، هدّد بأنه في حال عدم فتح إيران لمضيق هرمز، سيتم استهداف المنشآت النووية الإيرانية".

وأكد البيان أن "مضيق هرمز يُغلق فقط بوجه الأعداء وحركة المرور الضارة، ولم يُغلق بالكامل حتى الآن، وهو تحت السيطرة الإيرانية، فيما تستمر حركة العبور غير الضارة وفق ضوابط خاصة تضمن أمن إيران ومصالحها".

وأضاف أنه "في حال تنفيذ التهديدات الأميركية ضد المنشآت الإيرانية، سيتم فورًا اتخاذ إجراءات عقابية تشمل إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، ولن يُعاد فتحه حتى يتم إعادة إعمار المنشآت المتضررة، إلى جانب استهداف جميع محطات الكهرباء والبنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لإسرائيل على نطاق واسع".

كما أشار إلى أن "الإجراءات ستشمل تدمير جميع الشركات المماثلة في المنطقة التي يملك الأميركيون حصصًا فيها، واعتبار محطات الكهرباء في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أميركية أهدافًا مشروعة".

وختم بالقول إن "كل شيء بات جاهزًا لخوضجهاد كبير يهدف إلى التدمير الكامل لكافة المصالح الاقتصادية الأميركية في منطقة غرب آسيا، مؤكدًا أن إيران لم تبدأ الحرب ولن تبدأها، لكنها ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن البلاد ومصالح شعبها في حال تعرضت منشآتها لأي ضرر".