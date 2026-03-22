موجز أخبار العالم الأحد: تهديدات متبادلة مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط

في ما يلي موجز لأخبار أخبار العالم الأحد، إذ تتبادل إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى التهديدات في ما بينها مع تصاعد حدة ووتيرة الحرب المندلعة في الشرق الأوسط منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في اليوم الثالث والعشرين من الحرب في الشرق الأوسط باغتيال قادة الجمهورية الإسلامية لا سيّما الحرس الثوري، وذلك أثناء تفقده الأحد موقع ضربة صاروخية إيرانية طالت السبت مدينة عراد في جنوب البلاد.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بأن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب التي تخوضها مع الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية، تمّ اعتراض 92% منها.

في المقابل، هدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بتدمير البنى التحتية الحيوية في المنطقة "إلى حد لا يمكن إصلاحه"، في حال هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل البنى الإيرانية، وذلك عقب تهديد أميركي بذلك.

ومن جانبه، هدد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، مشيرا إلى أن "مضيق هرمز مغلق فقط بوجه الأعداء وحركة المرور الضارة، ولم يغلق بالكامل حتى الآن، وهو تحت السيطرة الإيرانية فيما تستمر حركة العبور غير الضارة وفق ضوابط خاصة تضمن أمن إيران ومصالحها".

وفي هذا الإطار، كشف وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، أن البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة في الجمهورية الإسلامية تعرضت لأضرار جسيمة جراء ضربات أميركية وإسرائيلية منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وعلى الجبهة الإسرائيلية - اللبنانية، قتل إسرائيلي جراء صاروخ أطلق من لبنان وأصاب مركبة في "مسغاف عام" قرب الحدود، فيما أعلن حزب الله مهاجمة تجمع لجنود إسرائيليين في المنطقة.

وتوعد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير جسور إضافية على نهر الليطاني في جنوب لبنان، متهما حزب الله باستخدامها "لنشاطات إرهابية"، وتدمير المزيد من المنازل في المناطق المحاذية للحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بشنّ "موجة غارات واسعة" في جنوب لبنان، قائلا إنها استهدفت منشآت لحزب الله. واستهدفت غارة جوية جسر القاسمية الرئيس في جنوب لبنان.

وواصلت طهران شن هجمات على دول في الشرق الأوسط ردا على الحرب الأميركية والإسرائيلية ضدها.

ففي العراق، تعرّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزا للدعم الدبلوماسي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة لثماني هجمات بالصواريخ والمسيّرات ليل السبت - الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وأعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية، بأن ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت منطقة العاصمة الرياض.

من جهة أخرى، قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد، إن لندن لم تفاجأ بإطلاق طهران صواريخ نحو قاعدة دييغو غارسيا الأميركية البريطانية في المحيط الهندي، والواقعة على مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر من سواحل إيران.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" في ظل الضربات عند مواقع نووية في إيران وإسرائيل، داعية إلى الامتناع عن التصعيد العسكري.

اليابان

أطلقت إيران أحد السجينين اليابانيين من سجونها، على ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.

قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية سقوط طائرة مروحية قطرية في مياهها الإقليمية بسبب "عطل فني". وأفادت الدوحة بمقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية وثلاثة مواطنين أتراك بينهم عسكري.

السودان

قتل 64 شخصا بينهم 13 طفلا وأصيب 89 بجروح في ضربة طالت مستشفى في السودان، وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية التي حضّت على ضمان حماية المدنيين والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني.

الضفة

هاجم مستوطنون عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

كوبا

أعلنت وزارة الطاقة الكوبية انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك نتيجة تأثر شبكة الكهرباء بالحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

تركيا

أوقفت السلطات التركية صحافيا يعمل في صحيفة "بيرجون" المعروفة بنقدها لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان على خلفية "نشر معلومات مضلّلة"، وفق ما أفادت وسيلة الإعلام.

فرنسا

بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، في وقت يخوض اليسار معركة للاحتفاظ بباريس بينما يتطلع اليمين المتطرف إلى تحقيق مكاسب تعزز موقعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

أميركا

اتّجهت موجة حرّ قياسية ضربت النصف الغربي من الولايات المتحدة شرقا السبت باتّجاه مناطق وسط البلاد، حاملة معها درجات حرارة مرتفعة على نحو غير معتاد إلى مناطق كانت قبل أسبوع فقط عند درجة التجمد أو دونها.