5 نقاط أساسية عن إغلاق مضيق هرمز

يشهد مضيق هرمز في الوقت الراهن شللا شبه تام بفعل الحرب في الشرق الأوسط، علما أن نحو خُمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال يمرّ في الأوضاع العادية في هذا الممر البحري الإستراتيجي.

وحدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس السبت، إيران مهلة 48 ساعة لفتح المضيق أمام حركة الملاحة مهددا بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وردّت طهران على ذلك بالتهديد باستهداف بنى تحتية رئيسية في المنطقة.

وجاءت القيود التي فرضتها إيران على عبور المضيق، مع ضرباتها اليومية لإسرائيل ودول المنطقة، في إطار ردّها على الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وفي ما يأتي خمس نقاط أساسية لفهم إغلاق المضيق:

24 حادثا أمنيا

منذ الأول من آذار/مارس، تعرضت 24 سفينة تجارية من بينها 11 ناقلة نفط لهجمات، أو أبلغت عن حوادث في الخليج أو مضيق هرمز أو خليج عُمان، وفقا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ("يو كاي أم تي أو").

وتضاف إلى ذلك أربع هجمات استهدفت أنواعا مختلفة من السفن، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنها، لكن لم تؤكدها السلطات الدولية.

8 قتلى

منذ بداية الحرب، قُتل ثمانية على الأقل من البحارة أو عمال الموانئ في حوادث شهدتها المنطقة، بحسب المنظمة البحرية الدولية ("آي أم أو").

ولا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين، فيما أصيب عشرة بجروح.

تراجُع حركة العبور بنسبة 95%

كان المضيق يشهد عادة نحو 120 عملية عبور يوميا، لكنّ عددها لم يتجاوز 77 خلال الأسبوعين اللذين أعقبا اندلاع الحرب، بحسب شركة البيانات البحرية "لويدز ليست".

بين الأول من آذار/ مارس و21 منه، قامت سفن تجارية بـ124 عملية عبور فقط، بحسب بيانات شركة "كبلر"، أي بتراجع قدره 95 في المئة. وقامت ناقلات نفط وغاز بـ75 عملية من هذه العمليات، وأبحر معظمها شرقا الى خارج المضيق.

20 ألف بحّار عالق

يبلغ عدد البحّارة العالقين في المنطقة نحو 20 ألفا، إضافة إلى ركاب سفن رحلات سياحية، وعمال موانئ، وفرق العمل البحرية في عرض البحر، وفقا للمنظمة البحرية الدولية.

وتقدّر المنظمة عدد السفن الموجودة راهنا في تلك المنطقة بنحو 3200 على الأقل، ثلثاها "سفن تجارية كبيرة تنشط في مجال التجارة الدولية".

وقالت شركة الاستشارات البحرية كلاركسونز في 18 آذار/مارس إن 250 ناقلة نفط موجودة حاليا في الخليج، أي ما يشكّل خمسة في المئة من إجمالي الخام المحمول عبر الناقلات عالميا.

ارتفاع سعر وقود السفن بنسبة 90%

ارتفع سعر وقود السفن بنسبة 90 في المئة منذ بداية الحرب، بحسب مرصد الملاحة البحرية "شيب أند بانكر".

وفق بيانات "كلاركسونز"، تضاعفت كلفة شحن برميل من النفط الخام الى 10 دولارات منذ بدء السنة الجارية.