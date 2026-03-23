الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف شبكات الكهرباء بإسرائيل

أكد الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، عزمه الرد على أي تهديد بمستوى يحقق توازن الردع، مشددا على أن أي استهداف لشبكة الكهرباء في إيران سيقابل برد مماثل، قد يشمل ضرب شبكات الكهرباء التابعة لإسرائيل ومواقع أخرى في المنطقة.

وأوضح أن استهداف محطات الكهرباء داخل إيران سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية، مثل المستشفيات والإسعاف، معتبرا أن مثل هذا التصعيد ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة.

وأضاف أن الرد الإيراني لن يقتصر على الداخل الإسرائيلي، بل قد يمتد إلى استهداف بنى تحتية اقتصادية وصناعية وطاقوية في المنطقة، خاصة تلك المرتبطة بمصالح أميركية.

واتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة ببدء التصعيد من خلال استهداف منشآت مدنية، بما في ذلك مرافق المياه ومحطات التحلية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات شملت عدة مواقع حيوية. كما انتقد التصريحات الأميركية التي تتهم إيران بنوايا مماثلة، واصفا إياها بأنها غير دقيقة.

كما اتهم الحرس الثوري الإيراني الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتقديم روايات وصفها بالكاذبة، مشيرا إلى زعمه بأن إيران تعتزم استهداف محطات تحلية المياه في المنطقة وتعريض شعوبها للمعاناة.

وأضاف أن الرئيس الأميركي هو من بدأ التصعيد عبر تهديده بمهاجمة محطات الكهرباء في إيران، معتبرًا أن هذه التهديدات تمثل تصعيدًا خطيرًا في التوتر القائم.

كما حمل الجيش الأميركي مسؤولية بدء الحرب، متهمًا إياه باستهداف مدنيين، من بينهم أطفال، عبر هجمات طالت مدارس ومواقع مدنية، في سياق تبادل الاتهامات بين الطرفين وتصاعد حدة الخطاب السياسي والعسكري.

وفي ختام تصريحاته، شدد الحرس الثوري على أن إيران تمتلك قدرات ستظهر في ساحة المواجهة إذا استمر التصعيد، مؤكدا أن تنفيذ هذه التهديدات يبقى خيارا قائما في حال تعرضت البلاد لهجوم مماثل.