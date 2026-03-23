باكستان على خط الوساطة: مساعٍ لاستضافة مفاوضات أميركية إيرانية

باكستان تبرز كوسيط محتمل بين واشنطن وطهران مع طرحها لاستضافة محادثات مرتقبة، في ظل اتصالات سياسية وعسكرية متزامنة، مقابل تقديرات غربية تؤكد أن ما يجري لا يتجاوز تبادل الرسائل وجسّ النبض دون مفاوضات فعلية.

قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في زيارة سابقة إلى طهران (Getty Images)

تشير تقارير أميركية وإسرائيلية إلى أن باكستان برزت كأحد الأطراف المنخرطة في جهود الوساطة الرامية إلى الدفع نحو مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا ومصر، مع طرحها كموقع محتمل لاستضافة محادثات بين الجانبين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الإثنين، أن إسلام آباد تلعب "دور الوسيط الرئيسي" في هذه الجهود، فيما أفادت، نقلًا عن مصدرين مطلعين، بأن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، أجرى اتصالًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد.

وعلى المستوى الرسمي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الإثنين، أنه أجرى اتصالًا مع الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أكد خلاله استعداد بلاده لأداء "دور بنّاء في إحلال السلام في المنطقة".

وأضاف شريف، في منشور على منصة "إكس"، أنه ناقش مع بيزشكيان "الوضع الخطير في منطقة الخليج"، واتفقا على "الحاجة المُلحّة إلى خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية".

وتأتي هذه التحركات في ظل سياسة حذرة تنتهجها إسلام آباد منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من تداعياتها على إمدادات الطاقة من الخليج، وعلاقاتها الإقليمية، لا سيما مع السعودية التي أبرمت معها، العام الماضي، اتفاقية دفاع مشترك تنص على أن "أي عدوان على أي من البلدين يُعتبر عدوانا على كليهما".

وزار كل من شريف وقائد الجيش، المشير عاصم منير، مطلع هذا الشهر، العاصمة السعودية، حيث التقيا ولي العهد، محمد بن سلمان. في الوقت نفسه، دانت حكومة إسلام آباد عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، كما هنأت الحكومة نجله، مجتبى، بمناسبة تعيينه مرشدا جديدا للجمهورية الإسلامية.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي إن هناك "اتصالات جارية للتحضير لمفاوضات أميركية–إيرانية مرتقبة في باكستان"، لافتًا إلى أن هذه الاتصالات تشمل بحث إمكانية أن يترأس نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، الوفد الأميركي.

وأجرى فانس، الإثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ، بحثا خلاله مساعي فتح مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، إلى جانب مناقشة بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب على إيران، بحسب القناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس" الأميركي.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي أن التقديرات تشير إلى "إمكانية عقد لقاء بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري في باكستان"، في إطار المسار التفاوضي الجاري.

في المقابل، قال دبلوماسي غربي، في تصريحات أوردتها صحيفة "هآرتس"، إن دور باكستان، إلى جانب دول أخرى، يقتصر حاليًا على "نقل الرسائل وجسّ النبض"، مؤكدًا أنه "لا تجري أي مفاوضات في الوقت الحالي".