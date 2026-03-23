تحذير دولي من أزمة طاقة غير مسبوقة: 40 موقعا للطاقة تضررت بالشرق الأوسط

تفاقمت الأزمة مع التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بشأن إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة عالميا. كما تضررت عشرات المنشآت الحيوية في المنطقة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد الاقتصاد العالمي بمخاطر

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الإثنين، من خطر اندلاع أزمة طاقة عالمية حادة قد تكون الأسوأ منذ عقود، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع الإمدادات بشكل كبير. مؤكدا أن الوضع "خطير جدا".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشار إلى أن الخسائر الحالية في سوق النفط تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات السبعينات، بالتزامن مع اضطرابات حادة في سوق الغاز.

وقال في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا "حتى الآن، خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين" في سبعينات القرن الماضي.

وأضاف "في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميا في كلّ من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين".

وأشار أيضا إلى تداعيات الغزو روسيا لأوكرانيا منذ العام 2022، لافتا إلى أن الأزمة الحالية "تمثل في هذه المرحلة أزمتين نفطيتين وانهيارا لسوق الغاز".

وأكد تضرر ما لا يقل عن 40 موقعا للطاقة بشكل "بالغ أو بالغ جدا" في تسع دول في الشرق الأوسط جراء الحرب.

وقال "لن يكون أي بلد بمنأى عن آثار هذه الأزمة إذا استمرت على هذا النحو. لذا، من المهم التحرك على نطاق عالمي".

وأضاف "يواجه الاقتصاد العالمي تهديدا جسيما، وآمل أن تُحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وكالة الطاقة الدولية تناقش سحب المزيد من مخزونات النفط بسبب الحرب على إيران

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن سحب المزيد من مخزونات النفط "إذا ​لزم الأمر" بسبب الحرب مع إيران.

وقال بيرول أمام النادي الصحفي الوطني في كانبيرا ‌بأستراليا في بداية جولة عالمية "إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بالطبع. سننظر في الظروف، وسنحلل ونقيّم الأسواق ونناقش الأمر مع الدول الأعضاء".

وأضاف " السحب من المخزون سيساعد على تهدئة الأسواق، لكن هذا ليس هو الحل. سيساعد ​فقط في تخفيف الألم الذي يعاني منه الاقتصاد".

منذ اندلاع الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، ترد طهران باستهداف دول المنطقة وإغلاقها بشكل شبه تام مضيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة من الخليج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز عالميا.

وهددت إيران الأحد بإغلاق المضيق بالكامل، غداة توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتدمير محطاتها للطاقة ما لم تفتحه خلال يومين.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال ليل السبت "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!".

وفي محاولة لكبح ارتفاع أسعار النفط، سمحت الولايات المتحدة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات وذلك لمدة شهر، إلا أن طهران أفادت بأنها لا تملك فائضا من النفط الخام في عرض البحر.