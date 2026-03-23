تداعيات الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي

تكبّدت البورصات الأوروبية خسائر حادة بالتوازي مع صعود أسعار النفط، فيما حذّرت وكالة الطاقة الدولية من تهديد خطير للاقتصاد العالمي، وسارعت دول عدة إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من ارتفاع أسعار الطاقة.

تتصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية بالتوازي مع التصعيد الجاري في الحرب على إيران في أسبوعها الرابع، مع تحذيرات من وكالة الطاقة الدوليّة بتفاقم الأخطار المحيقة بالاقتصاد العالمي، واستمرار الخسائر في البورصات الأوروبية، وتدخّل دول للحدّ من ارتفاع أسعار المحروقات.

وفي ما يلي آخر التطورات الاقتصادية العالمية مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الرابع:

تراجع الأسواق الأوروبية

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية خسائرها الفادحة، اليوم الإثنين، وذلك عقب انخفاضات حادة شهدتها الأسهم الآسيوية بعد تبادل التهديدات بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمسؤولين الإيرانيين بشأن مضيق هرمز.

وحوالى الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش، تراجعت بورصات باريس بنسبة 2.05%، ولندن بـ2.25%، وميلانو بـ2.54%، وفرانكفورت بـ2.16%.

سعر خام غرب تكساس يتخطى عتبة 100 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن حذّرت الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية الأسبوع من أنّ الحرب ضد إيران، التي عطّلت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، ستستمر عدّة أسابيع أخرى.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي الأميركي، تسليم شهر أيار/ مايو، إلى أكثر بقليل عن 100 دولار للبرميل خلال تداولات صباح الإثنين.

كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال بأكثر من 1% ليصل إلى 113.90 دولارا للبرميل.

رئيس وكالة الطاقة الدولية يحذر من "تهديد جسيم" للاقتصاد العالمي

حذّر مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أنّ الاقتصاد العالمي يواجه "تهديدًا جسيمًا" جرّاء أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، مضيفًا أنّه "لن يكون أي بلد بمنأى" عن آثارها.

وتضررت أكثر من 40 منشأة طاقة في 9 دول بالمنطقة " ضررًا بالغًا أو بالغًا جدًّا" بسبب الحرب، وفق بيرول.

إجراءات في اليونان للتخفيف من تداعيات الحرب

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن مجموعة من الإجراءات الإضافية للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الجارية.

وقال في خطاب متلفز إنّ الحكومة خصصت 300 مليون يورو (346 مليون دولار)، لإغاثة الأسر والمزارعين في شهري نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو.

وتهدف الإعانات إلى خفض تكلفة وقود الديزل والبنزين والأسمدة. ويُخصص جزء من المبادرة إلى وقف ارتفاع أسعار تذاكر العبّارات إلى الجزر.

الصين تضع حدا لزيادة أسعار الوقود

حدّدت الصين سقفًا للزيادة المسموح بها لأسعار الوقود في البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقالت هيئة التخطيط التابعة للدولة الصينية "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح"، إنّها رفعت الحد الأقصى لسعر بيع البنزين والديزل في أسواق التجزئة بمقدار 1160 يوان (168 دولارًا)، و1115 يوان لكلّ طنّ متريّ على التوالي، بدءًا من منتصف الليل.

السويد تقرر خفض الضرائب على الوقود

أعلنت الحكومة السويدية أنّها اقترحت خفض الضرائب على البنزين والديزل موقتًا، وفي حال تبنى البرلمان المقترح، فسيتم تطبيقه في الأول من أيار/ مايو حتى نهاية أيلول/ سبتمبر.

وقال رئيس الحكومة السويدية، أولف كريسترسن، إنّ "على جميع الأطراف إدراك أنّ ما يحصل في الشرق الأوسط وباقي العالم يمثّل اختبارًا لاقتصاد السويد".

إندونيسيا تدرس ترشيد استهلاك الوقود

تدرس إندونيسيا توفير ما يصل إلى 80 تريليون روبية (4,7 مليار دولار)، لتخفيف آثار الحرب الجارية على اقتصادها، وذلك من خلال اتخاذ تدابير لترشيد استهلاك الوقود، مثل تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعيًّا لموظفي الحكومة، وبعض موظفي القطاع العام.

أستراليا وسنغافورة تتعاونان في مجال الطاقة

اتفقت أستراليا وسنغافورة على التعاون لضمان سلاسة سلاسل إمداد النفط والغاز الطبيعي المُسال والديزل.

وفي بيان مشترك، عبّرت الدولتان اللتان تعتمدان على الاستيراد، اليوم الإثنين، عن "قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وتداعياته على منطقتنا، مثل تأثيره على سلاسل إمداد الطاقة وأسعارها".

وأضاف البيان "نحن ملتزمون بالعمل معًا لتعزيز مرونة سلاسل إمداد الطاقة".

قادة الطاقة يجتمعون في هيوستن

يجتمع قادة قطاع الطاقة في تكساس هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الطاقة السنوي، الذي سيهيمن عليه هذا العام اضطراب إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب على إيران.

ومن المتوقع حضور أكثر من 10.000 شخص في أسبوع الطاقة (سيراويك) (CERAWeek)، وهو التجمع الربيعي في هيوستن الذي اكتسب أهمية غير متوقعة، مع ارتفاع أسعار الوقود منذ بدء الحرب في أواخر شباط/ فبراير.

واشنطن تدافع عن تخفيف العقوبات النفطية على إيران

دافع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن التخفيف الموقت للعقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني والروسي لتهدئة اضطرابات السوق، قائلًا إنّ ذلك يُضعف قدرة إيران على بيع النفط بأسعار أعلى، وأنّه كان سيُباع للصين على أي حال.

وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، إنّ "ذلك النفط الإيراني كان سيُباع للصينيين، وبسعر مُخفض".

ثم تساءل "إذن، أيهما أفضل: أن ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا وتحصل إيران على 70% من هذا السعر، أم أن تنخفض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولارًا؟".

الحرب الطويلة ستلحق ضررا

قال رئيس شركة "توتال إينيرجي" الفرنسية العملاقة للنفط، "إذا استمرت الحرب لأكثر من ستة أشهر، فستتضرر اقتصادات العالم أجمع".

وأضاف الرئيس التنفيذي، باتريك بويان، في مقابلة مع قناة "سي جي تي إن" (CGTN) الصينية الرسمية، أنّه "إذا استمر هذا النزاع 3 أو 4 أشهر، فبإمكاننا تحمّله" بفضل مخزونات النفط الحالية.

لكن مع إغلاق إيران لمضيق هرمز، ما يعيق وصول نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، فإنّ حربًا أطول مدة ستُحدث "تداعيات قوية"، كما قال.

شركة كبرى في كمبوديا توقف بيع الغاز المسال

أعلنت شركة "سوكيمكس"، الموردة لغاز الطهي والوقود عالي الجودة في كمبوديا، عن توقفها عن بيع الغاز المُسال بدءًا من بداية الشهر المقبل، وذلك بسبب اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن الحرب على إيران.

وأعلنت الشركة، مساء أمس الأحد، أنّها "ستوقف موقتًا إمدادات الغاز المُسال بدءًا من الأول من نيسان/ أبريل".