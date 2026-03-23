ترامب يعلن عن محادثات مع إيران ويرجئ ضربات منشآت الطاقة... وطهران تنفي

تحدث ترامب عن مفاوضات جرت مع إيران وصفها بالجيدة والمثمرة للتوصل إلى حل كامل وشامل للحرب، وقال إنه أوعز بتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام؛ وفي المقابل نفت طهران وجود محادثات بينها وواشنطن.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الإثنين، أن بلاده وإيران أجرتا في اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن "التوصل إلى حل كامل وشامل لحالة العداء بيننا في الشرق الأوسط".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أنه "وبناء على طبيعة ونبرة هذه المحادثات المتعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال هذا الأسبوع، فقد أصدرت تعليماتي إلى وزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام، وذلك رهنا بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية".

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن ترامب قوله، إن "النقاشات مع المسؤولين الإيرانيين كانت مكثفة للغاية، ونأمل التوصل إلى نتائج جوهرية"، مضيفا أن "ما يحدث في إيران يمكننا وصفه بأنه تغيير للنظام".

إيران تنفي: ترامب يحاول خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن لا محادثات جرت بين طهران وواشنطن، وقالت إن "تصريحات ترامب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية"، وأضافت "ردنا على مبادرات من دول المنطقة لخفض التوتر أننا لسنا من بدأنا الحرب".

كما فند مصدر إيراني ادعاءات الرئيس الأميركي حول إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب. وقال المصدر المطلع لوكالة "فارس"، إنه "لا يوجد أي اتصال مباشر مع ترامب أو عن طريق الوساطة".

وأضاف أن "ترامب تراجع بعدما سمع أن أهدافنا جميع محطات الطاقة في غرب آسيا".

وفي السياق، قال وزير خارجية عُمان إن بلاده تبذل جهودا مكثفة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، محذرا من أن الحرب تلحق بالفعل أضرارا اقتصادية واسعة قد تتفاقم في حال استمرارها. وأضاف أن الصراع بغض النظر عن المواقف تجاه إيران، ليس من صنع طهران.

وكانت سلطنة عمان قد توسطت في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قبل أن تبدأ واشنطن وإسرائيل حربا على طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

إرجاء جلسة الكابينيت؛ مسؤول إسرائيلي: هناك احتمال لتسوية تدريجية

في الجانب الإسرائيلي، أرجئت جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) إلى يوم الأربعاء الساعة التاسعة مساء، بعدما كان من المقرر انعقاده مساء اليوم.

وبحسب ما أورد موقع "واينت"، فإن إسرائيل لم تتفاجأ من إعلان ترامب، ونقل عن مسؤول إسرائيلي في وقت سابق قوله إن قطر وتركيا ومصر تدير خلف الكواليس تحركا دوليا في محاولة للتوصل إلى صفقة بين ترامب وإيران من أجل إنهاء الحرب.

وأضاف "ليس أمام إسرائيل خيار سوى السير مع ترامب. كنا نفضل مواصلة الهجمات لكننا سنفعل ما سيقرره"، مضيفا "ترامب لن يرغب في إنهاء الحرب بينما العالم تحت انطباع أن إيران قد أخضعته. هو يخشى أن ينتهي الأمر وكأنهم (الإيرانيون) أجبروه على التراجع بشأن مضيق هرمز، ويريد أن يقدم رواية مختلفة لكن الإيرانيين يشكلون مشكلة".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "هناك احتمال للتوصل إلى تسوية تدريجية تسمح لإيران بفتح المضيق وهو ما يقلص الهجمات ويقودها إلى التراجع. لكن ليس واضحا ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على خطوة كهذه. إذا سمعنا أن هناك حوارا سياسيا وأن إيران تدرس الأمر، فهذا يعني أن هناك تحركا على مراحل".

تراجع أسعار النفط

وفي أعقاب ذلك، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد وبأكثر من 11% بعد تصريح ترامب، وانخفض خام برنت بأكثر من 14% ليصل إلى 96 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 8,9%، وقلص مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفاضه من 2,5% إلى 0,6%، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2,5%، فيما ارتفعت سندات الخزانة مع انخفاض أسعار النفط.

يأتي هذا التصريح المفاجئ من ترامب قبيل ساعات من انقضاء المهلة التي حددها لإيران ليل السبت – الأحد لمدة 48 ساعة لإعادة فتح المضيق المغلق عمليا منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران في 28 شباط/ فبراير، متوعدا بـ"تدمير" مختلف محطاتها لإنتاج الطاقة.

وردت القوات المسلحة الإيرانية على ذلك متعهدة بـ"إغلاق تام" للمضيق وتدمير محطات الإنتاج في دول المنطقة.

وقبل تصريحات ترامب اليوم، أعلنت المستشفيات في إسرائيل أنها تستعد لاحتمال استهداف إيران شبكة الكهرباء الإسرائيلية.

وقد طولبت المستشفيات وعيادات صناديق المرضى في إسرائيل خلال مداولات جهاز الصحة اليومية، اليوم الإثنين، بتشديد استعداداتها لسيناريو انقطاع التيار الكهربائي ووقف إمداد الكهرباء لفترة طويلة إثر هجمات إيرانية.

وطولب جهاز الصحة الإسرائيلي بضمان استمرارية العناية بالمرضى الذي يتلقون تنفسا اصطناعيا في المستشفيات وفي البيوت.