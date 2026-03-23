حصيلة ضحايا الحرب في الشرق الأوسط

الحرب في الشرق الأوسط تسببت بمقتل آلاف المدنيين والعسكريين: إيران 3230، لبنان 1039، الخليج 35، العراق 68، وإسرائيل 16، مع نزوح واسع، إصابات أميركية، وتصاعد هجمات جوية وصاروخية، وتصعيد حدودي في جنوب لبنان.

اشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران في 28 شباط/ فبراير، وأُبلغ عن سقوط ضحايا في دول عدة.

وتستند الأرقام وحصيلة الضحايا إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية، وسلطات صحية، وهيئات إسعاف في البلدان المعنيّة.

إيران

لم تصدر أيّ حصيلة محدّثة عن السلطات الإيرانية في الأيام الأخيرة.

وفي الثامن من آذار/ مارس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل أكثر من 1200 شخص، بمن فيهم نحو 200 امرأة و200 طفل دون الثانية عشرة، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف مدني.

وفي 21 آذار/ مارس، أبلغت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرّها الولايات المتحدة عن مقتل 3230 شخصا على الأقلّ، بمن فيهم 1406 مدنيين بينهم 210 أطفال على الأقلّ، فضلا عن 1167 عسكريا و657 شخصا لم تحدّد صفتهم بعد.

الضفة الغربية المحتلة

قُتلت أربع نساء على الأقلّ بشظايا صاروخية في صالون للتجميل، بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 1039 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب بين حزب الله الموالي لإيران وإسرائيل في الثاني من آذار/ مارس، بينهم 118 طفلا و79 امرأة، و40 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 2876 شخصا.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية، بنزوح أكثر من مليون شخص.

وأعلن الجيش اللبناني مقتل ستة من جنوده.

ولم يعلن حزب الله الخسائر في صفوف مقاتليه.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج العربية والقيادة المركزية للولايات المتحدة ("سنتكوم") عن مقتل 35 شخصا في الخليج، منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 17 مدنيا.

وباقي القتلى هم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أميركيين.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العسكرية عن ستة قتلى، هم جنديان كويتيان، وعنصران في حرس الحدود، ومدنيان، أحدهما فتاة في الحادية عشرة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع مقتل ثمانية أشخاص، هم ستة مدنيين وعنصران عسكريان، قضيا إثر حادث مروحية، نُسب إلى عطل تقني.

وفي السعودية، أفاد الدفاع المدني بسقوط مدنيَّين.

وفي البحرين، أبلغت وزارة الداخلية عن مقتل مدنيَّين.

وفي سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية، وثلاثة أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية لقطر.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم") مقتل ستة عناصر في الكويت، وعنصر في السعودية.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية، مقتل 68 شخصا على الأقلّ، منذ بدء الحرب.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان، هو أوّل عسكري فرنسي يلقى حتفه في هذا النزاع.

وأبلغ الجيش الأميركي عن مقتل ستة جنود، إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في حادث لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.

وقالت فصائل عراقية موالية لإيران ومصادر أمنية، إن 49 عنصرا في الفصائل والحشد الشعبي قتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقُتل ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في حيّ سكني في وسط بغداد.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

وفي إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي، أفادت السلطات عن مقتل حارس في مطار أربيل في الهجوم الجوي الذي طال المرفق.

وأعلنت السلطات عن مقتل مدني في شظايا صاروخ، إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

وقُتل أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد، وفق ما صرح مسؤولان أمنيان. وأفاد أحدهما بمقتل "مستشارين إيرانيين اثنين" يعملان إلى جانب فصائل عراقية موالية لإيران.

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية إصابة 29 شخصا في مناطق مختلفة من البلاد، بسبب تساقط شظايا من مسيّرات وصواريخ إيرانية.

ولم يسجّل أيّ قتيل في الأردن.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، إصابة ثمانية أشخاص، إثر تساقط شظايا في التاسع من آذار/ مارس.

إصابات الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط

وبالإضافة إلى العناصر السبعة الذين أكدت "سنتكوم" مقتلهم، أعلن الجيش الأميركي إصابة نحو 200 من عناصره في سبع دول في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب.

واعتُبرت 10 إصابات خطرة، في حين عاد أكثر من 180 عنصرا إلى الخدمة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.

إسرائيل

أبلغت خدمة الإسعاف والسلطات الإسرائيلية عن مقتل 16 شخصا في المجموع في إسرائيل.

ويتوزّع هؤلاء وفق الإسعاف والسلطات على النحو التالي: 15 مدنيا قتلوا بهجمات صاروخية إيرانية، بينهم 13 إسرائيليا، أربعة منهم قصّر، وتايلاندي وفيليبينية.

وأعلنت السلطات مقتل إسرائيلي قرب الحدود الشمالية مع لبنان، بنيران مدفعية الجيش الإسرائيلي، إثر "مشاكل وأخطاء عملياتية"، وكانت أُطلقت دعما لجنود الجيش الإسرائيلي، الذين يقومون بعمليات في جنوب لبنان ضد حزب الله.

وقالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية إن حصيلة الجرحى بلغت نحو 400 شخص أصيبوا بسقوط شظايا أو حطام أو في انفجارات، منذ بدأت إيران إطلاق الصواريخ على إسرائيل ردا على الضربات الإسرائيلية الأميركية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك في جنوب لبنان.