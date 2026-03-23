خبراء أميركيون: صاروخ باتريوت انفجر بالخطأ في البحرين وسبّب عشرات الإصابات

استنتج الباحثون أنّ الانفجار الذي وقع قُبيل فجر التاسع من آذار/ مارس في البحرين، واتُّهمت به إيران آنذاك، سببه على الأرجح صاروخ "باتريوت" أميركي، وذلك بالاستناد إلى عدد من المصادر المتاحة، منها فيديو صوّره مواطن بحرينيّ وقت الانفجار.

رجّح تحليل أجراه باحثون أكاديميون ونشرته وكالة "رويترز" العالمية للأنباء؛ أنّ بطارية دفاع جوي من طراز "باتريوت" أطلقت صاروخًا اعتراضيًّا تسبّب في انفجار في البحرين، أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين وتدمير منازل، بعد 10 أيام من بدء الحرب على إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت البحرين وواشنطن قد حمّلتا إيران مسؤوليّة انفجار وقع في التاسع من آذار/ مارس الجاري، أسفر عن إصابة 32 شخصًا بعضهم إصاباتهم خطيرة، وبينهم أطفال.

وذلك في بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس"، قائلة إنّ مسيّرة إيرانية استهدفت حيًّا سكنيًّا في البحرين.

غير أنّ البحرين اعترفت لاحقًا، في حديث مع "رويترز"، أنّ الانفجار الذي وقع في حي المهزة في جزيرة سترة المقابلة للعاصمة المنامة، كان سببه صاروخ "باتريوت" أميركي.

وذلك في تصريح للناطق باسم الحكومة البحرينية، الذي قال إنّ الصاروخ الأميركي نجح في اعترض مسيّرة إيرانية في الجو، وأنقذ بذلك أرواحًا.

وأضاف أنّ الأضرار والإصابات لم تكن نتيجة اصطدام مباشر من الصاروخ ولا المسيّرة.

ووفق "رويترز"، لم تقدّم البحرين أو واشنطن أي دليل على تورط طائرة إيرانية مسيّرة في الواقعة.

وبينما رفضت حكومة البحرين الإفصاح عما إذا كان الصاروخ الذي انفجر في التاسع من آذار/ مارس قد أطلقته قواتها أو الولايات المتحدة، خَلَصَ الباحثون في "معهد ميدلبري للدراسات الدولية"، سام لير ومايكل دويتسمان والبروفيسور جيفري لويس؛ إلى استنتاج بدرجة ثقة تصل إلى عالية يفيد بأنّ الصاروخ الذي سبّب الانفجار الكبير في البحرين، أُطلق على الأرجح من بطارية "باتريوت" أميركية تقع على بُعد 7 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من حي المهزة.

واستندت استنتاجات الباحثين الأميركيين المتخصصين في ​الذخائر والاستخبارات، إلى مراجعة لصور ولقطات من مصادر مفتوحة وصور الأقمار الاصطناعية.

وذكرت الوكالة أنّها عرضت تحليل "ميدلبري" على خبيرَين في تحليل الأهداف، وباحث في مجال صواريخ نظام "باتريوت"، الذين لم يجدوا أي سبب للطعن في ما خلص إليه التحليل.

وقال المستشار السابق رفيع المستوى في مجال تحديد الأهداف ومحلل السياسات في البنتاغون، ويس براينت، إنّ استنتاجات الباحثين الثلاثة "لا يمكن إنكارها".

وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من مبنى سكني صاروخ "باتريوت" المشتبه به وهو يندفع على ارتفاع منخفض في مسار شمالي شرقي، ثم انحرف إلى الأسفل واختفى عن الأنظار، وبدا أنّ وميضًا من الضوء في الأفق يشير إلى انفجاره بعد 1.3 ثانية.

وراجع الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والمتخصص في الأدلة ​الجنائية الرقمية، هاني فريد، الفيديو لتحديد ما إذا كان قد أُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولم يجد "أي دليل واضح على أنّ الفيديو مزيف".

وحدّد لير ودويتسمان ولويس الموقع الجغرافي للفيديو في أحد أحياء الرفاع، ثاني أكبر مدينة في البحرين، وهو ما أكدته "رويترز" بفحص مستقل.

وذكر التحليل أنّ "موقع منطقة الرفاع واتجاهها يتوافقان مع مسار" صاروخ "باتريوت" ​المشتبه به.

وحدّد الباحثون أولًا الموقع الجغرافي للصور باستخدام معالم تبدو متطابقة مع صور الأقمار الاصطناعية للمنطقة، وعناوين الشوارع الظاهرة.

ثم تتبّعوا مسار الصاروخ المشتبه به مباشرة إلى ما قدّروا، استنادًا إلى صور الأقمار الاصطناعية، أنّه بطارية "باتريوت" أميركية تقع على بعد أقل من نصف ‌ميل من المكان الذي سجل ⁠فيه مقطع الفيديو من الرفاع للصاروخ في أثناء تحليقه.

ولم يتمكن الباحثون من تأكيد سبب انفجار الصاروخ، لكنّهم قالوا إنّ الأدلة المتاحة، بما في ذلك نمط الأضرار وانتشارها على الأرض، تشير إلى أنّه انفجر في أثناء التحليق.

وجاء في التحليل أنّ الباحثين خلصوا إلى احتمال أنّ صاروخ "باتريوت" كان يستهدف طائرة مسيّرة تحلّق على ارتفاع منخفض، وأنّ انفجار الصاروخ والمسيّرة معًا زاد من قوة الانفجار.

وفي ذلك قال الخبراء "إذا كان هذا هو الحال، فإنّ هذه كانت محاولة اعتراض غير مسؤولة؛ لأنّها عرضت حياة المدنيين ومنازلهم في منطقة سكنية بالبلد الحليف للخطر".

ويتطابق هذا ​السيناريو مع ما قاله الناطق باسم الحكومة البحرينية عما حدث؛ وهو أنّ صاروخ "باتريوت" اعترض طائرة مسيّرة ​إيرانية وانفجر كلاهما في الجو.

وبالرغم من ذلك، أشار التحليل إلى إنّ اتجاه الأضرار وغياب الأدلة المتاحة على وجود ⁠طائرة مسيّرة فوق الحي يشيران إلى سيناريو آخر، وهو أنّ "الانفجار كان نتيجة تفجير الرأس الحربي والوقود غير المستهلك لصاروخ ’باتريوت’ الاعتراضي".

وخلافًا لما صرّحت به البحرين، ذكر الباحثون أنّ احتمال اصطدام الصاروخ بطائرة مسيّرة ليس مرجحًا.

وأشار التحليل إلى أنّ مقاطع الفيديو التي التقطت بعد الهجوم والصور التي نشرتها السلطات البحرينية، تُظهر أنّ أضرار الانفجار تركزت في 4 شوارع في المهزة.

وقال التحليل إنّ نشرة إخبارية بثتها قناة تلفزيونية بحرينية في التاسع من آذار/ مارس، وبيانًا صحافيًّا حكوميًّا أظهرا منزلًا تعرض لأضرار جسيمة على بعد نحو 120 مترًا من مركز منطقة الانفجار الرئيسة، مع ​صور من داخل المبنى تظهر ثقوبًا في الجدار ناتجة عن الشظايا.

وقال روبرت ماهر أخصائي الصوت الذي راجع الفيديو، إنّ تحليله يدعم الموقع التقريبي للانفجار فوق المنازل المتضررة.

وفي الفيديو، يظهر وميض بعد حوالي 8 ثوان، دون أن يُسمع صوت انفجار قبل انتهاء المقطع بعد 19 ثانية، وذلك لأنّ ​الضوء ينتقل أسرع من الصوت.

واستنادًا إلى المدة التي يستغرقها الصوت ⁠للوصول إلى الشخص الذي صوّر الفيديو، لا بد أنّ الانفجار وقع على بعد أكثر من 4 أميال، وتقع المنازل المتضررة على بعد حوالي 4.6 ميلًا (7.4 كيلومترًا)، وهو ما يتوافق مع التوقيت.

وأشار تحليل "ميدلبري" إلى أنّ أخذ كل الأضرار في الاعتبار يجعلها تتطابق مع ما يمكن توقعه في حالة انفجار صاروخ "باتريوت" في الجو، فوق تقاطع طرق في الحي.

ووفقًا للتحليل، طارت شظايا الصاروخ بعد ذلك مسافة 120 مترًا تقريبًا وأصابت منزلًا آخر.

وقال ماهر إنّه لم يسمع في الصوت المصاحب للفيديو أي أزيز مسيّرات أو صوت صواريخ أخرى، إلا أنّ أصواتها ستكون خافتة أو غير مسموعة لو كانت على بعد أكثر من 4 أميال من مكان تصوير الفيديو.

وأضاف ماهر بعد مراجعة تحليل "ميدلبري"، قائلًا "لا أرى شيئًا يتعارض مع ملاحظاتي من الصوت".

وفي السياق، يقول مسؤولون في قطاعَي الدفاع والصناعة إنّ حالات إخفاق صواريخ "باتريوت" نادرة لكنها تحدث بالفعل، مثل واقعة انطلاق صاروخ بالخطأ في 2007 وسقوطه على مزرعة في قطر.

وقد استنكرت القيادة المركزية الأميركية التقارير ⁠الإخبارية الإيرانية والروسية التي قالت، ​إنّ واقعة المهزة كانت نتيجة فشل صاروخ "باتريوت"، ووصفت ذلك بأنّه "كذبة".

وقالت إنّ طائرة مسيّرة إيرانية استهدفت حيًا سكنيًّا، وذلك في منشور على منصة "إكس" في التاسع من آذار/ مارس.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقريرها، أنّها حاولت الاتصال بشهود في البحرين، لكنّ ​عدة أشخاص رفضوا التحدث خشية تعرضهم للأذى.

وفي هذا السياق، فقد وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتقال أشخاص في البحرين خلال الحرب، لنشرهم مقاطع فيديو للهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو الذي يظهر الصاروخ المشتبه بتسبّبه بالانفجار في أثناء تحليقه، يبدو أنّ صاروخ "باتريوت" يمر بجانب أثر دخان أكثر انحدارًا، قال الباحثون إنّه على الأرجح ناجم عن صاروخ اعتراضي أُطلق قبل ذلك بلحظات.

إذ غالبًا ما تُطلق صواريخ "باتريوت" في أزواج لزيادة فرص إصابة الهدف، ولم يتمكن الباحثون من تحديد مصير الصاروخ الأول.

وقالوا إنّ المدى المنخفض للصاروخ الثاني، وانحرافه عن مسار الإطلاق السابق ​قد يكونان علامتَين على وجود مشكلة محتملة. لكنّهم لم يستبعدوا احتمال أن يكون قد أطلق في ذلك الاتجاه عن قصد.