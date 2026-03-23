رئيس الحكومة البريطانية يعلن نشر أنظمة دفاع جوي إضافية في الخليج

أعلن ستارمر تعزيز نشر أنظمة دفاع جوي بريطانية في الخليج، خاصة البحرين، مع دعم الكويت والسعودية، وتسريع تزويد الصواريخ، بالتوازي مع تصاعد التوتر مع إيران وتوسيع التعاون العسكري والدفاعي الإقليمي.

سحابة من الدخان تتصاعد عقب هجوم إيراني على خزانات وقود بالبحرين (Getty Images)

أعلن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة أرسلت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى منطقة الخليج، وخصوصا البحرين، لحماية حلفائها من الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وقال ستارمر أمام لجنة برلمانية "نعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية البريطانية لتوزيع صواريخ الدفاع الجوي على شركائنا في الخليج، ونعمل بسرعة لنشر أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى في البحرين".

وأضاف أن هذه "برزت كمسألة ملحة في اليومين الماضيين".

وتابع ستارمر "نفعل الشيء نفسه مع الكويت والمملكة العربية السعودية".

ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران التي ردت بضرب أهداف في دول المنطقة، أرسلت لندن طائرات لدعم حلفائها.

كما سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام قاعدتين جويتين تابعتين لها لتنفيذ عمليات "دفاعية" ضد إيران توسعت في الأيام الماضية، لتشمل ضربات على مواقع إيرانية يتم منها استهداف السفن في مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن وزير الدفاع لوك بولارد، عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع شركات الدفاع البريطانية وممثلين لدول الخليج لمناقشة سبل مساهمة هذه الشركات في تعزيز دعمها لهذه الدول.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها شراء المزيد من صواريخ LLM قصيرة المدى، التي تصنعها مجموعة تاليس، لتعزيز دفاعاتها الجوية.