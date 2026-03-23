روسيا تدعو إلى تسوية "سياسية ودبلوماسية" للحرب والصين تحذر من "حلقة مفرغة"

حثت الصين أطراف الحرب في الشرق الأوسط من الدخول في "حلقة مفرغة"، فيما دعت روسيا إلى تسوية "سياسية ودبلوماسية" للحرب؛ وذلك على وقع التهديدات المتبادلة بين ترامب وإيران باستهداف منشآت الطاقة.

دعت روسيا اليوم، الإثنين، إلى تسوية "سياسية ودبلوماسية" للحرب في الشرق الأوسط، بعدما حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة لإيران لفتح مضيق هرمز، تحت طائلة تدمير محطات إنتاج الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "نعتقد أن الوضع يجب أن يتجه نحو تسوية سياسية ودبلوماسية".

وأضاف "هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساهم في نزع فتيل الوضع المتوتر على نحو كارثي الذي بلغته المنطقة".

وسبق لروسيا أن حذّرت من أي ضربات قد تهدد محطة بوشهر النووية في جنوب إيران، والتي ساهمت موسكو في بنائها، بعدما طالها مقذوف من دون التسبب بأضرار خلال الأسبوع الماضي.

وقال بيسكوف "بالطبع ثمة تهديد أمني خطير في حال استمر هذا النسق". وأضاف "نعتبر أن الضربات على المنشآت النووية قد تكون خطرة للغاية وتهدد بتداعيات محتملة لا عودة عنها".

ومن جانبها، حثت الصين جميع أطراف نزاع الشرق الأوسط، على إنهاء العمليات العسكرية لتجنب الدخول في "حلقة مفرغة" ودعت إلى استئناف المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال حول ضغوط ترامب على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، إنه "إذا استمر تصاعد الأعمال القتالية وتفاقم الوضع، فإن المنطقة بأسرها ستنزلق إلى فوضى".

وأضاف "استخدام القوة سيؤدي فقط إلى الدخول في حلقة مفرغة"، قائلا إن الحرب ما كان ينبغي أن تبدأ من الأساس.

وأمهل ترامب ليل السبت – الأحد، إيران 48 ساعة لإعادة فتح المضيق المغلق عمليا منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران في 28 شباط/ فبراير، متوعدا بـ"تدمير" مختلف محطاتها لإنتاج الطاقة.

وردت القوات المسلحة الإيرانية على ذلك متعهدة بـ"إغلاق تام" للمضيق وتدمير محطات الإنتاج في دول المنطقة.