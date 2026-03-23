شلل شبه كامل في هرمز: من يعبر المضيق؟

تُظهر المعطيات انهيار حركة الملاحة في مضيق هرمز بنسبة 95% منذ اندلاع الحرب، مع اقتصار العبور على سفن إيرانية أو خاضعة للعقوبات، وسط مؤشرات إلى اعتماد مسار منسق مع طهران لعبور محدود، فيما تتجه غالبية الشحنات النفطية نحو الصين.

لم تتمكن سوى أعداد محدودة للغاية من سفن الشحن وناقلات النفط، وغالبيتها إيرانية، من عبور مضيق هرمز منذ إغلاقه فعليًا مع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير، ما يعكس شللًا شبه كامل في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأظهرت المعطيات تراجع حركة الشحن عبر المضيق، البالغ طوله 167 كيلومترًا، بنسبة 95% منذ اندلاع الحرب، فيما اقتصر العبور على عدد محدود من السفن، غالبيتها إيرانية أو خاضعة للعقوبات، وسط مؤشرات إلى استخدام مسار منسق مع طهران.

وقبل أن يتراجع ويمهّل المسار الدبلوماسي خمسة أيام، كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز خلال مهلة 48 ساعة، تنتهي ليل الإثنين–الثلاثاء؛ فيما ردّت طهران بالتهديد بإغلاق المضيق بالكامل، وزرع ألغام بحرية، واستهداف منشآت الطاقة في المنطقة.

انخفاض بنسبة 95% في حركة الشحن

وأفادت مؤسسة التحليلات "كيبلر" بأن سفن الشحن أجرت 138 عملية عبور فقط للمضيق خلال الفترة الممتدة من الأول من آذار/ مارس وحتى الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش من يوم 23 آذار/ مارس، بانخفاض قدره 95% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

وبحسب المؤسسة نفسها، فإن 87 من هذه العمليات كانت لناقلات نفط وغاز، وكان أكثر من نصفها محملًا، فيما كانت غالبية هذه الناقلات تتجه شرقًا إلى خارج المضيق.

وذكرت مجلة "لويدز ليست" المتخصصة في معلومات الشحن، في آخر تحديث لها الإثنين، أن "حركة المرور عبر مضيق هرمز لا تزال تعاني من اضطراب شديد".

وقال رئيس تحرير المجلة، ريتشارد ميد، إن الجزء الأكبر من حركة الملاحة الحالية يتكون من سفن البضائع السائبة وناقلات النفط وسفن الحاويات.

وأضاف أن الأسبوع المنتهي الخميس الماضي شهد "زيادة في عدد ناقلات الغاز" التي عبرت هذا الممر المائي الحيوي.

هل تم اعتماد مسار جديد؟

وانضمت ثلاث سفن أخرى، الإثنين، إلى قائمة السفن التي عبرت المضيق، بينها ناقلتان ترفعان العلم الهندي ومحملتان بغاز البترول المسال، إضافة إلى ناقلة نفط متجهة إلى الصين، وذلك وفقًا لخدمة المراقبة البحرية "مارين ترافيك" التابعة لشركة "كيبلر".

وكانت الناقلتان "جاغ فاسانت" و"باين غاز"، اللتان ترفعان العلم الهندي، تحملان نحو 45 ألف طن متري من غاز البترول المسال عند مغادرتهما المضيق، بعدما جرى تحميلهما في الإمارات والكويت في أواخر شباط/ فبراير، بحسب وكالة "بلومبرغ" و"مارين ترافيك".

أما الناقلة "برايت غولد"، التي ترفع علم بنما، فقد غادرت المضيق محملة بنحو 40 ألف طن متري من غاز الميثان، ومن المفترض أن تصل إلى الصين في 13 نيسان/ أبريل.

وتشير المعطيات إلى أن هذه السفن الثلاث، غير المدرجة في التحديث الإجمالي لإحصاءات "كيبلر"، قد تكون استخدمت مسارًا يُعتقد أنه معتمد من طهران، يمر حول جزيرة لارك قبالة الساحل الإيراني.

وقال ميد إن حكومات، بينها الصين والهند وباكستان والعراق وماليزيا، أجرت على ما يبدو محادثات مباشرة مع طهران، و"نسقت عبور السفن" مع الحرس الثوري الإيراني.

وكانت "لويدز ليست" قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن تسع سفن على الأقل كانت قد عبرت، حتى ذلك الوقت، "الممر" الذي يبدو أنه معتمد من إيران، وذلك من أجل الخضوع لفحص من جانب سلطاتها.

كما أبقت سفينتان من بين السفن التي عبرت هذا الممر الإثنين، وهما "برايت غولد" وناقلة النفط الهندية "باين غاز"، على بث إشارة التعريف الآلي (AIS)، وهو أمر نادر بالنسبة لسفينة غير إيرانية في ظل الظروف الراهنة.

سفن إيرانية ويونانية وصينية

وأفادت المحللة في "لويدز ليست إنتليجنس"، بريدجيت دياكون، الأسبوع الماضي، بأن النسبة الأكبر من السفن التي عبرت المضيق كانت مملوكة أو مسجلة في إيران، تليها السفن اليونانية ثم الصينية.

وكان ميد قد أشار في وقت سابق إلى أنه "رغم استمرار إيران في السيطرة على المضيق وتصديرها نفطها، إلا أن الحركة العامة لا تزال متوقفة إلى حد كبير".

51 سفينة خاضعة للعقوبات

وأظهر تحليل لبيانات العبور أن أكثر من 40% من السفن التي عبرت المضيق منذ بدء الحرب كانت خاضعة لعقوبات أميركية أو أوروبية أو بريطانية.

أما بين ناقلات النفط والغاز، فقد بلغت نسبة السفن الخاضعة للعقوبات نحو 59%.

ومنذ 16 آذار/ مارس، كانت "أي سفينة متجهة غربًا تقريبًا إما من أسطول الظل أو ناقلة غاز أو ناقلة نفط، تهيمن تمامًا على حركة الملاحة العابرة"، بحسب ما أكدته دياكون في إيجاز لـ"لويدز".

النفط متجه إلى الصين

وأشار محللو السلع في بنك "جيه بي مورغان" إلى أن معظم النفط الذي عبر المضيق كان متجهًا إلى آسيا، وتحديدًا إلى الصين.

وقال محرر شؤون آسيا والمحيط الهادئ في "لويدز ليست"، سيتشن شين، إن مؤشرات منشورة على الإنترنت تفيد بأن السلطات الصينية تعمل على "خطة خروج" لناقلاتها الضخمة العالقة في المنطقة.

1.3 مليون برميل من النفط الإيراني

وأوضح محللو "جيه بي مورغان" أن 98% من حركة النفط المرصودة عبر المضيق كانت إيرانية، بمتوسط بلغ 1.3 مليون برميل يوميًا "في أوائل آذار/ مارس".

ويُعد مضيق هرمز في الظروف العادية معبرًا لخُمس إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال في العالم.