صواريخ من العراق تضرب قاعدة عسكرية سورية في الحسكة

هجوم صاروخي عابر للحدود يستهدف قاعدة للجيش السوري شمال شرق البلاد، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتداخل الساحات بين العراق وسورية، مع اتهامات لفصائل مسلحة ومسؤولية تُحمّل لبغداد.

استهدف هجوم صاروخي، مساء الإثنين، قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري في ريف الحسكة شمال شرقي سورية، بصواريخ أُطلقت من داخل الأراضي العراقية، وفق ما أعلنته دمشق، في حين نسب مسؤول أمني عراقي العملية إلى فصيل مسلح عراقي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الجيش السوري، في بيان، "تعرضت إحدى قواعدنا العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة لقصف صاروخي.. نفّذ بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة بعمق 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية".

وأشار البيان إلى وجود تنسيق بين السلطات السورية والعراقية بشأن الحادثة.

وقال مسؤول أمني عراقي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته إن "فصيلا عراقيا أطلق سبعة صواريخ من طراز +آرش 4+" إيرانية الصنع، "باتجاه قاعدة في الحسكة" مشيرا إلى أن "الصواريخ انطلقت من منطقة ربيعة" العراقية على الحدود مع سورية.

ولفت إلى أنه "تم ضبط منصة (إطلاق صواريخ) في شاحنة تعرّضت للحرق".

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن قوات الجيش تسلّمت قاعدة رميلان العسكرية بعدما انسحبت منها القوات التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والذي تقوده واشنطن.

من جانبه، حمّل معاون وزير الدفاع السوري للمنطقة الشرقية سيبان حمو، وهو قائد عسكري كردي بارز، السلطات العراقية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العمل". واتهمها بالتقاعس "عن السيطرة على أراضيها ومنع استخدامها لشنّ هجمات تهدد أمننا وسلامة أراضينا".

وبحسب حمو، أسفر الهجوم عن أضرار مادية من دون إصابات.

وطال الهجوم قاعدة خراب الجير العسكرية في منطقة رميلان التي انسحبت منها مؤخرا قوات أميركية في إطار التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين.

يأتي الهجوم في وقت امتدّت فيه الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، إلى العراق، حيث تتوالى غارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل على مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران، فيما تستهدف هجمات تتبناها فصائل عراقية المصالح الأميركية، وتنفّذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.