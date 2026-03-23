موجز أنباء العالم الإثنين: تصعيد إيراني وإسرائيلي وتهديدات بالوقود في الخليج

ترامب يعلن إجراء محادثات مع مسؤول إيراني وتأجيل ضربات على منشآت الطاقة، في حين هددت إيران بالألغام البحرية واستهداف محطات كهربائية. ضربات وجّهها الجيش الإسرائيلي على طهران، وصواريخ إيرانية على السعودية والإمارات والبحرين، مع تحذيرات دولية من أزمة الوقود.

نازحون في قصر العدل القديم، الذي يُستخدم حاليًا كمأوى للنازحين في صيدا (Getty Images)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الأمور "تمضي بشكل جيد جدا" بشأن إيران، وذلك بعيد إعلانه إجراء مباحثات مع طهران، وإرجاء الضربات التي هدد بتنفيذها على منشآتها لتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكر أن واشنطن تتحدث إلى "مسؤول كبير" في إيران ليس المرشد الأعلى، مطالبا طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

جاء ذلك بعدما هددت إيران بزرع ألغام بحرية في الخليج، إن أقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل على مهاجمة سواحلها أو جزرها، في اليوم الرابع والعشرين على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

كذلك، عرضت وسائل إعلام رسمية في إيران خرائط لمحطات كهربائية في دول المنطقة، توعدت باستهدافها في حال نفّذ ترامب تهديده بقصف محطاتها.

في الأثناء، سُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية، وقتل شخص وجُرح آخر بغارة استهدفت محطة إذاعية في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في جنوب البلاد، بحسب ما أفادت هيئة البث الإيرانية "إريب".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن شنّ "موجة واسعة من الهجمات" على طهران، حيث أفادت وكالات أنباء بوقوع انفجارات.

كذلك، أعلن الجيش أنه يعترض صواريخ أُطلقت من إيران في اتجاه إسرائيل.

من جهة اخرى، أفاد بأن الإسرائيلي الذي قتل الأحد قرب الحدود الشمالية مع لبنان، أصيب بنيران مدفعيته.

إلى ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن الحرب في الشرق الأوسط، قد تسبب أخطر أزمة للوقود منذ عقود.

وحذرت الصين من خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط.

وأعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، عباس عراقجي.

كذلك، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لصحافيين: "نعتقد أن الوضع يجب أن يتجه نحو تسوية سياسية ودبلوماسية".

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن منطقة الرياض، استُهدفت بصاروخين بالستيين.

وأعلنت الإمارات أن دفاعاتها تصدت "لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، مضيفة أن الأصوات التي سُمعت "في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة".

وأطلقت البحرين بدورها "صافرة الإنذار" طالبة من "المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن"، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية البحرينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، كشفت سلطنة عُمان أنها تعمل على وضع ترتيبات، لضمان "مرور آمن" في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي منشآت الطاقة في إيران.

وأعلنت مجموعة "أدنوك" الإماراتية، أنها أجرت "تعديلات تشغيلية مؤقتة" على إنتاج الغاز، بسبب إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة مواصلة عملياتها رغم الضربات الإيرانية على الخليج.

الصين

حدّدت الصين سقفا للزيادة المسموح بها لأسعار الوقود في البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة على وقع ارتفاع أسعار النفط، جرّاء حرب الشرق الأوسط.

العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمّد شياع السوداني، أنه سيتمّ "تقديم موعد" انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي كان مقررا في أيلول/ سبتمبر، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية.

إندونيسيا

شدد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، الذي يواجه انتقادات في بلاده بسبب قراره الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أسسه نظيره الأميركي، على أن بلاده لن تدفع مليار دولار للحصول على عضوية دائمة.

نيويورك

اصطدمت طائرة تقل عشرات الأشخاص بعربة إطفاء على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك ليل الأحد، ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده، وإصابة آخرين بـ"جروح خطيرة" وفق ما أعلنت السلطات.

كوريا الشمالية

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لشؤون الدولة، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

روسيا

أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق في ميناء بريمورسك الروسي، إثر هجوم بطائرات مسيّرة على منطقة لينينغراد، قرب الحدود الفنلندية.

إسطنبول

أودعت السلطات التركية صحافيا يعمل في صحيفة "بيرغون" المعروفة بانتقادها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، الحجز الاحتياطي تمهيدا لمحاكمته في قضية "نشر معلومات مضلّلة"، وفق ما أفادت وسيلة إعلام إيسارية.

باكستان

أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحق دار، تمسّك بلاده بـ"القضاء على خطر الإرهاب" مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار الموقت مع أفغانستان.

الأمم المتحدة والاحتباس الحراري

حذّرت الأمم المتحدة من أن كميّة الحرارة المحتبسة في الأرض، قد بلغت مستويات قياسية عام 2025، مع توقعات أن تستمر تداعيات هذا الاحترار آلاف السنين.

باريس

توفي ليونيل جوسبان الذي ترأس الحكومة الفرنسية بين العامين 1997 و2002، الأحد، عن عمر ناهز 88 عاما، بحسب ما أفادت عائلته.