إيران تطالب بإجراء اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم على مدرسة

طلبت إيران عقد جلسة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان لبحث قصف مدرسة أودى بحياة 168 طفلا، مؤكدة أن الهجوم انتهاك خطير، فيما تشير تحقيقات إلى مسؤولية واشنطن.

أظهرت رسالة، اليوم الثلاثاء، أن إيران طلبت إجراء مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة للتعليم الابتدائي، وسقط فيها عدد كبير من القتلى في أول أيام الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، في رسالة إلى رئيس المجلس بتاريخ 23 آذار/ مارس، إن "استهداف مدرسة خلال ساعات الدراسة يمثل اعتداء سافرا على الأطفال والتعليم ومستقبل المجتمع بأكمله".

وذكر مسؤولون إيرانيون أن الهجوم على مدرسة (الشجرة الطيبة) تضمن ضربتين صاروخيتين بفاصل زمني قصير، وأسفرتا عن مقتل 168 طفلا، معظمهم من الفتيات.

وذكرت رويترز في الخامس من آذار/ مارس أن محققين عسكريين أميركيين يعتقدون أن القوات الأميركية هي المسؤولة عن هذا الهجوم على ما يبدو، لكنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى استنتاج نهائي أو ينتهوا من تحقيقاتهم. وصعدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مستوى التحقيق منذ ذلك الحين.

وقدمت دول خليجية طلبا مماثلا لعقد اجتماع في مجلس حقوق الإنسان، لمناقشة الهجمات التي تشنها إيران على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط. ومن المقرر عقد هذا النقاش غدا الأربعاء.