حصيلة الضحايا في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على إيران

أسفرت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة بهجمات على العديد من الدول إلى جانب الحرب والهجمات على لبنان والعراق، عن سقوط آلاف الضحايا. نستعرض أدناه الحصيلة المعلن عنها في كل دولة.

من منطقة سكنية استهدفت بغارة إسرائيلية في مدينة صور جنوبي لبنان (Gettyimages)

اشتعلت الحرب في الشرق الأوسط بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 شباط/ فبراير، وأُبلغ عن سقوط ضحايا في دول عدة.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات نشرتها حكومات ومؤسسات عسكرية وسلطات صحية وهيئات إسعاف في البلدان المعنيّة.

إيران

لم تصدر أيّ حصيلة محدّثة عن السلطات الإيرانية في الأيام الأخيرة. وفي الثامن من آذار/ مارس، أعلنت وزارة الصحة بالبلاد عن مقتل أكثر من 1200 شخص، بمن فيهم نحو 200 امرأة و200 طفل دون الثانية عشرة، فيما أصيب أكثر من 10 آلاف مدني.

وفي 23 آذار/ مارس، أبلغت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرّها الولايات المتحدة عن مقتل 3268 شخصا على الأقلّ، بمن فيهم 1443 مدنيا بينهم 217 طفلا على الأقلّ، فضلا عن 1167 عسكريا و658 شخصا لم تحدّد صفتهم بعد.

إسرائيل

أبلغ مصدر طبي والسلطات الإسرائيلية عن مقتل 17 مدنيا في المجموع. ويتوزّع هؤلاء وفق الإسعاف والسلطات على النحو التالي: 15 مدنيا قتلوا بهجمات صاروخية إيرانية، بينهم 13 إسرائيليا، أربعة منهم قصّر، وتايلاندي وفيليبينية. كما قتلت امرأة بصاروخ أطلق من لبنان.

وأعلنت السلطات مقتل مواطن قرب الحدود الشمالية مع لبنان بنيران مدفعية الجيش الإسرائيلي إثر إطلاق خاطئ لقذائف مدفعية أدى إلى سقوطها في منطقة سكنية بدلا من أهداف في الأراضي اللبنانية.

وقالت "نجمة داود الحمراء"، إن حصيلة الجرحى بلغت أكثر من 1370 بضمنهم أكثر من 420 من جراء الصواريخ والشظايا بينما المتبقون أثناء توجههم للملاجئ، ومن بين الإصابات 19 بحالة خطيرة و34 بحالة متوسطة و353 بحالة طفيفة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك في جنوب لبنان.

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 1072 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية في الثاني من آذار/ مارس عقب انضمام حزب الله للحرب إلى جانب إيران، بينهم 121 طفلا و81 امرأة و42 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 2966 شخصا.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بنزوح أكثر من مليون شخص. ولم يعلن حزب الله عن عدد القتلى في صفوف مقاتليه.

الضفة

قُتلت أربع نساء على الأقلّ بشظايا صاروخية في صالون للتجميل بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

الخليج

أبلغت سلطات دول الخليج العربية والقيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) عن مقتل 36 شخصا في الخليج منذ بدء الهجمات الإيرانية، بينهم 17 مدنيا. وباقي القتلى هم من القوات العسكرية وطواقم الأمن، بينهم سبعة عناصر أميركيين.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة والمؤسسة العسكرية عن ستة قتلى هم جنديان كويتيان وعنصران في حرس الحدود ومدنيان، أحدهما فتاة في الحادية عشرة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع مقتل ثمانية أشخاص، هم ستة مدنيين وعنصران عسكريان قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.

وفي السعودية، أفاد الدفاع المدني بسقوط مدنيَّين.

وفي البحرين، أبلغت وزارة الداخلية عن مقتل مدنيَّين.

وقُتل متعاقد مدني مغربي مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين، وفق ما أعلنت البحرين والإمارات.

وفي سلطنة عُمان، كشف مركز الأمن البحري عن مقتل بحّار في عرض البحر، فيما أعلنت السلطات مقتل عاملَين أجنبيَّين في هجوم بمسيّرة على منطقة صناعية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية وثلاثة مواطنين أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية للدولة الخليجية.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقتل ستة عناصر في الكويت، وعنصر في السعودية.

العراق

أعلنت فصائل مسلّحة وسلطات محلّية مقتل 89 شخصا على الأقلّ منذ بدء الحرب، بحسب الأرقام المعلن عنها.

وأعلنت فرنسا مقتل جندي فرنسي بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان، هو أوّل عسكري فرنسي يلقى حتفه في هذا النزاع.

وأبلغ الجيش الأميركي عن مقتل ستة جنود إثر تحطم طائرة للتزود بالوقود في غرب العراق في حادث فال إنه لم يكن ناجما عن نيران معادية أو صديقة.

وقالت فصائل عراقية موالية لإيران ومصادر أمنية، إن 64 عنصرا في الفصائل و"الحشد الشعبي" قتلوا بضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي إقليم كردستان، قضى الثلاثاء ستة عناصر من قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة كردستان العراق في هجومَين بصواريخ باليستية إيرانية على مقر لهم في محافظة أربيل، وهو أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف هذه القوات منذ بدء الحرب.

وقُتل السبت ضابط في هجوم بمسيّرة تعرّض له مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي في حيّ سكني في وسط بغداد.

وقُتل الأسبوع الماضي أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد، وفق ما صرح مسؤولان أمنيان. وأفاد أحدهما بمقتل "مستشارين إيرانيين اثنين" يعملان إلى جانب فصائل عراقية موالية لإيران.

وأبلغت مجموعات كردية عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد إيرانيين على الأقلّ في ضربات حمّلت إيران المسؤولية عنها على مواقع لها في شمال العراق.

وفي إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي، أفادت السلطات بمقتل حارس في مطار أربيل في الهجوم الجوي الذي طال المرفق.

وأعلنت السلطات مقتل مدني في شظايا صاروخ إثر ضربة على جنوب شرق بغداد.

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية إصابة 29 شخصا في مناطق مختلفة من البلد بسبب تساقط شظايا من مسيّرات وصواريخ إيرانية. ولم يسجّل أيّ قتيل في البلاد.

سورية

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، عن إصابة ثمانية أشخاص إثر تساقط شظايا في التاسع من آذار/ مارس.

إصابات الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط

إضافة إلى العناصر السبعة الذين أكدت "سنتكوم" مقتلهم، أعلن الجيش الأميركي إصابة نحو 200 من عناصره في سبع دول في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب.

ووصفت 10 إصابات بالخطيرة، في حين عاد أكثر من 180 عنصرا إلى الخدمة، بحسب القيادة المركزية الأميركية.