قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود لإنهاء الحرب مع إيران: تكسر منظومة الأمن الإقليمي

أكدت قطر دعمها للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب رغم إعلان ترامب مفاوضات مع إيران، ونفت وساطة مباشرة حاليا، مركزّة على أمنها بعد الهجمات، عادّة أن الحرب كسرت منظومة الأمن الإقليمي بالخليج، وتفرض إعادة تقييم التعاون المشترك بين دوله مستقبلا.

أكّدت قطر، اليوم الثلاثاء، دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي لاتزال متواصلة بعد إعلان الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، المفاجئ عن مفاوضات مع إيران.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة: "ندعم جميع الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار، سواء كانت الاتصالات أو القنوات الرسمية وغير الرسمية".

وأضاف الأنصاري "أؤكد هنا أنه ليس هناك حاليا أي جهد قطري مباشر في ما يتعلق بوساطة بين الطرفين. تركيزنا حاليا ينصب بشكل كامل على الدفاع عن بلدنا والتعامل مع الخسائر الناتجة عن الهجمات المختلفة التي تعرضت لها دولة قطر".

الحرب "تكسر" منظومة الأمن الإقليمي في الخليج

وأفادت قطر بأن الحرب في الشرق الأوسط، والتي شنّت خلالها إيران ضربات على جيرانها في الخليج ردا على الهجمات الإسرائيلية الأميركية عليها، كسرت مفهوم منظومة الأمن الإقليمي في منطقة الخليج.

وقال الأنصاري إن "أهم مخرجات هذه الحرب هو تكسّر مفهوم منظومة الأمن الإقليمي في منطقة الخليج".

وأضاف أن "دول الخليج التي تعمل عن قرب بشكل متواز لضمان أمنها هي بحاجة إلى إعادة تقييم بعد هذه الحرب لما تعنيه منظومة الأمن الإقليمي المشترك".