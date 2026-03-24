كيم: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية "لا رجعة عنه"

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تغيّر وضعها كدولة مسلحة نوويًا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، الثلاثاء.

وتناول الزعيم الكوري الشمالي، في خطاب سياسي ألقاه الاثنين في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ، مجموعة من المواضيع المختلفة، من الأسلحة النووية والسياسة الدفاعية إلى الأهداف الاقتصادية والعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

وقال كيم: "سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نوويًا كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة".

كما أكّد أن ما تقوم به الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى "إرهاب دولة" و"عدوان"، في إشارة، على الأرجح، إلى حرب الشرق الأوسط التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وقال: "بما يتوافق مع المهمة الموكلة إلينا بموجب دستور الجمهورية (كوريا الشمالية)، سنواصل تطوير وتعزيز قدراتنا النووية للدفاع عن النفس".

وأضاف أن تطوير ترسانة نووية "مبرر تمامًا". وقال إن بيونغ يانغ ستضمن "الجاهزية التشغيلية الكاملة" لقواتها النووية لمواجهة "التهديدات الاستراتيجية".

وانتقل كيم إلى سيول، وقال إن كوريا الشمالية سترد "بشكل لا رحمة فيه" إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، ووصفها بأنها "الدولة الأكثر عدائية".

وتابع: "سنصنف كوريا الجنوبية على أنها الدولة الأكثر عدائية (...) ستجعلها بيونغ يانغ تدفع الثمن بشكل لا رحمة فيه، دون أدنى اعتبار أو تردد، لأي عمل ينتهك جمهوريتنا".