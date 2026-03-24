ما الدول الأكثر تضررا من تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي؟

في ما يلي أدناه نظرة حول الدول الأكثر عرضة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي أو أقل قدرة على التعامل معها، في وقت تشهد إمدادات الطاقة أزمة كبيرة تؤثر على كل ركن من أركان الاقتصاد.

تشهد إمدادات الطاقة أزمة كبيرة تؤثر على كل ركن من أركان الاقتصاد العالمي، بفعل الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

ويبدو أن بعض الدول إما أكثر عرضة لهذه الأزمة أو أقل قدرة على التعامل معها، وفي ما يلي أبرز الاقتصادات التي تجدر متابعتها:

مجموعة السبع

بالنسبة لأوروبا، تعيد أي صدمة جديدة في قطاع الطاقة إلى الواجهة ما حدث ‌بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، الذي كشف عن اعتمادها الكبير على واردات الطاقة.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددا، ويتوقع المتعاملون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات الثلاثاء، أن النشاط التجاري قد تأثر بالفعل بالنزاع، مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا: يعتمد اقتصادها على قطاع الصناعة اعتمادا كبيرا مما يجعلها من أكثر الدول عرضة لارتفاع تكاليف الطاقة. وتوقف انكماش قطاع التصنيع الألماني للمرة الأولى ​منذ عام 2022، لكن اعتمادها على التصدير يزيد من تأثرها بأي تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

ويسهم برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا العام الماضي في امتصاص جزء من الصدمة، ​ولكن قدرتها محدودة على تقديم دعم إضافي نظرا للعجز المتوقع في الميزانية في السنوات القادمة.

إيطاليا: هي أيضا صاحبة قطاع تصنيع كبير. وإضافة إلى ⁠ذلك، يشكل النفط والغاز نسبة مرتفعة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية (الخام) لديها مقارنة بدول أوروبية أخرى.

بريطانيا: يعتمد إنتاجها من الكهرباء على المحطات التي تعمل بالغاز أكثر من الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى. ​وغالبا ما يحدد سعر الغاز سعر الكهرباء، وارتفع الغاز بوتيرة أسرع من النفط منذ اندلاع الحرب.

سيؤدي تحديد سقف لأسعار الطاقة إلى تخفيف الأثر التضخمي الأولي. لكن الخطر يكمن في أنه قد يؤدي ​إلى رفع أسعار الفائدة، مما قد يبقي تكاليف اقتراض بريطانيا، التي تتزايد فيها البطالة، عند أعلى مستوياتها في دول مجموعة السبع لفترة أطول. وتحد ضغوط المالية العامة وأسواق السندات كذلك من قدرتها على دعم الأسر والشركات.

اليابان: تقف هي الأخرى في دائرة الخطر، إذ تستورد نحو 95% من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، ويمر ما يقرب من 90% من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي تواجهها ​بالفعل بسبب ضعف الين، والتي تنعكس على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بسبب اعتماد اليابان الكبير على المواد الخام المستوردة.

الاقتصادات الناشئة الكبرى

دول الخليج: من المؤكد أن منطقة الخليج تتلقى ​ضربة اقتصادية مباشرة، إذ يتوقع محللون أن ينكمش اقتصادها خلال هذا العام بعكس تقديرات سبقت الحرب بتحقيقها نموا قويا.

ولا يفيد الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز كثيرا إذا كان الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز يمنع ‌الدول المنتجة، ⁠وخصوصا الكويت وقطر والبحرين، من إيصال صادراتها من النفط والغاز إلى الأسواق الدولية.

ويمكن أن تمتد تبعات الحرب إلى تحويلات العاملين في الخارج لعائلاتهم، والتي تضخ سنويا عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصادات المحلية.

الهند: تمثل الهند قوة اقتصادية أخرى معرضة للخطر. فهي تستورد نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام وقرابة نصف احتياجاتها من غاز البترول المسال، ويمر عبر مضيق هرمز ما يقرب من نصف إمدادات النفط وحصة أكبر من صادرات غاز البترول المسال.

وبدأ الاقتصاديون بالفعل خفض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الهندي، فيما تراجعت الروبية إلى مستوى قياسي. وفي المطاعم وأكشاك بيع الطعام في مختلف أنحاء الهند، ​تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة من قوائم الطعام ​مع ارتفاع أسعار الغاز ودخول المطاعم في ⁠حالة ترشيد غير رسمي للاستهلاك.

تركيا: تشترك في حدود مع إيران وتستعد لتدفق محتمل للاجئين والمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. لكن التأثير الاقتصادي الأكبر ينصب على البنك المركزي التركي.

وتعيش تركيا ما يشبه تكرارا لأزمات التضخم التي عرفتها سابقا، إذ اضطر البنك المركزي إلى وقف دورة خفض أسعار الفائدة ​للمرة الثانية خلال عام، كما ضخ ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته لدعم الليرة.

البلدان الهشة

يوجد أيضا عدد قليل من ​الدول التي تبدو معرضة للخطر الشديد، ⁠بعدما واجهت جميعها، أو كادت أن تواجه أزمات اقتصادية كبيرة في الآونة الأخيرة.

مصر: إلى جانب الارتفاع في أسعار الوقود والسلع الغذائية الأساسية، تواجه مصر احتمال تراجع كبير في إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، الذي جلب وحده نحو 20 مليار دولار للاقتصاد العام الماضي. ويزداد عبء سداد ديونها، ومعظمها بالدولار، صعوبة بعد تراجع قيمة الجنيه بنحو تسعة بالمئة منذ اندلاع الحرب.

سريلانكا: أعلنت سريلانكا مؤخرا يوم الأربعاء عطلة ⁠رسمية للعاملين في ​القطاع الحكومي بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) وذلك بهدف خفض استهلاك الطاقة. وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس والجامعات ​والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية. وأصبح على السائقين التسجيل للحصول على بطاقة وقود وطنية تحد من مشتريات الوقود.

باكستان: التي كانت على شفا أزمة اقتصادية قبل عامين، رفعت هذا الشهر أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين. وتم ​تخفيض مخصصات الوقود للوزارات إلى النصف ومنعها من شراء مكيفات هواء أو أثاث جديد، وأمرت الوزارات أيضا بوقف تشغيل جزء كبير من مركباتها.