موجز أنباء العالم الثلاثاء: تداعيات الحرب على إيران تتسع إقليميا ودوليا

في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الثلاثاء في وقت تتواصل حدة الحرب في الشرق الأوسط بالتصاعد لا سيما غداة تصريح ترامب بوجود محادثات مع إيران للتوصل إلى حل لإنهائها.

تواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ عن مباحثات بين واشنطن وطهران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير ماركو روبيو سيجتمع مع نظرائه من بلدان مجموعة السبع في فرنسا، الجمعة، لبحث ملف الحرب التي شنتها بلاده على إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ سلسلة ضربات جوية في عدة مناطق إيرانية. واستهدفت غارات أميركية وإسرائيلية فجرا منشأتين للطاقة في مدينة أصفهان في وسط البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "فارس"، بعد ساعات من إعلان ترامب تأجيل ضرب محطات الطاقة إن لم تفتح طهران مضيق هرمز.

من جانبه، اعتبر وزير الطاقة الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن الجمهورية الإسلامية هي أقلّ تأثرا من غيرها من دول المنطقة في حال وقوع هجمات على منشآتها للطاقة.

وتوعّد الحرس الثوري الإيراني بضربات "قوية" بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، إذا استمرّت "في جرائمها في حقّ المدنيين في لبنان وفلسطين"، فيما كثّفت تل أبيب ضرباتها على لبنان ومعاقل حزب الله في اليوم الخامس والعشرين من الحرب.

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وأعلن مصدر طبي إسرائيلي عن تقديم العلاج لأربعة مصابين، بعدما كانت أفادت سابقا بوقوع ست إصابات في تل أبيب حيث تعرّض مبنى لأضرار كبيرة إثر "ضربة مباشرة" من صاروخ إيراني.

إلى ذلك، عيّنت إيران القيادي السابق في الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة عاجلة، الأربعاء، لبحث تداعيات الضربات الإيرانية على دول الخليج.

لبنان

أعلنت اسرائيل التي واصل جيشها شنّ سلسلة غارات في أنحاء لبنان أوقعت شهداء، عزمها إقامة ما تسميه "منطقة أمنية" تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومترا من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة إليها.

وقتلت امرأة إسرائيلية قرب "روش بينا" في الجليل الأعلى وأصيب شخصان بجروح جراء إطلاق وابل من القذائف الصاروخية من لبنان، فيما أفيد بأن حزب الله أطلق 38 قذيفة نحو البلدات الحدودية في الجليل الأعلى والجليل الغربي مساء الثلاثاء.

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إبلاغها السفير الإيراني المعيّن حديثا لدى بيروت سحب الموافقة على اعتماده، ومطالبته بالمغادرة في مهلة أقصاها الأحد المقبل، في خطوة أعقبت اتهام مسؤولين لبنانيين الحرس الثوري الإيراني بإدارة عمليات حزب الله في الحرب مع إسرائيل.

ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بقرار لبنان، معتبرا أن الخطوة "مبررة وضرورية"، وحضّ بيروت على التحرّك ضد حزب الله.

العراق

قُتل 15 عنصرا في هيئة "الحشد الشعبي" بينهم قيادي، في قصف نسبه الحشد للولايات المتحدة واستهدف مقرّا لعملياته في غرب العراق، فيما قضى ستة عناصر من قوات البشمركة الكردية المسلحة في هجومَين بصواريخ باليستية إيرانية بحسب حكومة إقليم كردستان.

قطر

أفادت قطر بأن الحرب في الشرق الأوسط، والتي شنّت خلالها إيران ضربات على الخليج ردا على الحرب الإسرائيلية - الأميركية عليها، كسرت مفهوم منظومة الأمن الإقليمي في منطقة الخليج.

وأكدت قطر دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

الفيليبين

أعلن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس حالة "طوارئ وطنية في مجال الطاقة"، مشيرا إلى مخاطر الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود المحلية واستقرار الطاقة.

اليابان

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أن اليابان ستبدأ استخدام مخزوناتها النفطية الإستراتيجية مجددا اعتبارا من الخميس، وذلك بعدما أجرت طوكيو عملية مماثلة الأسبوع الماضي.

السودان

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 500 مدني قُتلوا بضربات نُفّذت بمسيّرات في السودان بين كانون الثاني/ يناير ومنتصف آذار/ مارس، قضى معظمهم في منطقة كردفان الإستراتيجية.

أوكرانيا

قُتل خمسة أشخاص بهجمات روسية بالصواريخ والمسيّرات في أنحاء أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

أميركا

ثبّت مجلس الشيوخ الأميركي تعيين السيناتور ماركوين مولين وزيرا للأمن الداخلي.

إلى ذلك، سيسمح اتفاق جديد وقعه مسؤولون أميركيون وكوستاريكيون لواشنطن بترحيل ما يصل إلى 25 شخصا إلى كوستاريكا كجزء من حملة ترامب المتواصلة على الهجرة.

ووقع انفجار في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية، وفقا للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.

كوريا الشمالية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نوويا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

الدانمارك

يُدلي الدانماركيون بأصواتهم في انتخابات برلمانية يُتوقع أن تضمن لرئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ميته فريدريكسن ولاية ثالثة على التوالي بفضل معارضتها للرئيس الأميركي بشأن جزيرة غرينلاند القطبية التي يطمع بضمها.

كولومبيا

أكّد وزير الدفاع الكولومبي، أن سقوط قنبلة اكوادورية على الجانب الكولومبي من الحدود كان حادثة، بعدما أدى اكتشافها إلى تفاقم التوترات بين البلدين الأسبوع الماضي.

وتحطّمت طائرة عسكرية في جنوب غرب كولومبيا وكانت تقل 125 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات التي أفادت بمقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.