الأمين العام للأمم المتحدة: حرب الشرق الأوسط "خرجت عن السيطرة" ويجب تجنيب لبنان مصير غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خروج حرب الشرق الأوسط عن السيطرة، داعيا لوقف التصعيد في لبنان، ومحذرا من مجاعة واضطراب عالمي وتعيين مبعوث أممي جديد لاحتواء النزاع المتفاقم وتأثيراته الاقتصادية والإنسانية الخطيرة المتزايدة عالميا.

من موقع قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (Getty Images)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن الحرب في الشرق الأوسط "خرجت عن السيطرة"، معربا عن قلقه إزاء تفاقم المعاناة الإنسانية، جرّاء تمدد النزاع.

وذكّر غوتيريش بتحذيره فور اندلاع الحرب نهاية الشهر الماضي، "من أن القتال يُنذر بسلسلة أحداث لا يمكن السيطرة عليها".

وأضاف أنه "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، باتت الحرب خارجة عن السيطرة".

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ القتال بين إسرائيل وحزب الله يجب ألا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة.

وقال غوتيريش للصحافيين إنّ "نموذج غزة يجب ألا يُستنسخ في لبنان"، داعيا حزب الله إلى وقف الهجمات على إسرائيل، ومطالبا بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي قال إنها تطال المدنيين بالدرجة الأولى.

وطالب غوتيريش إيران "بوقف الهجمات على جيرانها، الذين ليسوا أطرافا في النزاع".

تحذير من مجاعة وتعيين مبعوث خاصّ

وشدّد على أن "إغلاق مضيق هرمز، يخنق تدفق النفط والغاز والأسمدة عالميا".

وذكر أن "الأسواق العالمية في اضطراب، والعمليات الإنسانية مقيدة، والفئات الأشد فقرا تتحمل العبء الأكبر للحرب".

وأعلن غوتيريش "تعيين (الدبلوماسي الفرنسي) جان أرنو مبعوثا شخصيا لقيادة جهود الأمم المتحدة، بشأن النزاع الجاري".

وقال إنه "مع اقتراب موسم الزراعة في أنحاء العالم، قد نواجه مجاعة قريبا في حال عدم توفر الأسمدة".