البنتاغون يعزز إنتاج الصواريخ على وقع الحرب في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية زيادة إنتاج الصواريخ عبر اتفاقيات مع شركات دفاعية، بينها "لوكهيد مارتن" و"بي إيه إي سيستمز"، لتلبية الطلب المتزايد مع تصاعد الحرب، وتسريع تصنيع أنظمة ثاد، وسط مخاوف استنزاف المخزونات العسكرية الإستراتيجية الأميركية بسرعة كبيرة.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الأربعاء، عن اتفاقيات مع شركات تصنيع الأسلحة لزيادة إنتاج الصواريخ، في ظلّ تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي يُجبر واشنطن على استهلاك ذخائرها بوتيرة متسارعة.

ويثير الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، لمواجهة الهجمات الإيرانية، تساؤلات حول حجم مخزونات هذه الأسلحة الباهظة الثمن، التي تحتفظ بها جيوش هذه الدول.

وأعلن البنتاغون عن زيادة إنتاج أحد المكونات الرئيسية لنظام "ثاد"، وهو نظام للتصدي الصاروخي على ارتفاعات كبيرة يُعتبر من أكثر الأنظمة تطورا في العالم، وقد شهد استخداما مكثفا في الأسابيع الأخيرة في الشرق الأوسط، بمقدار أربعة أضعاف.

وتشمل هذه الاتفاقية مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"بي إيه إي سيستمز" رؤوس التوجيه الصاروخية.

وكانت "لوكهيد مارتن" قد أعلنت في نهاية كانون الثاني/ يناير عن تسريع إنتاجها من نظام "ثاد"، من نحو 100 صاروخ إلى ما يقارب 400 صاروخ سنويا، خلال بضع سنوات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، بالتعاون مع عملاق الصناعات الدفاعية الأميركية نفسه، عن اتفاقية لتسريع إنتاج صاروخ "بي ار اس ام" PrSM، وهو صاروخ بالستي تكتيكي يُستخدم لأول مرة في الحرب ضد إيران. ويُعدّ هذا الصاروخ خليفةً لصاروخ "أتاكمس" ATACMS.

وذكر البنتاغون في بيان أن هذه الاتفاقية "تضع الصناعات الدفاعية في حالة تأهب قصوى" وتتيح "بناء ترسانة الحرية".

وأكدت "لوكهيد مارتن" في بيان منفصل أن إنتاج صاروخ PrSM، سيتضاعف أربع مرات.

كما أعلنت واشنطن عن اتفاقية ثالثة مع شركة "هانيويل إيروسبايس" لزيادة إنتاج "المكونات الحيوية لمخزون الذخائر الأميركي"، بما في ذلك الإلكترونيات.