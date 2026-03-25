الوكالة الدولية للطاقة مستعدة للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية في ظل تداعيات الحرب

أبدت وكالة الطاقة الدولية استعدادها للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية إذا لزم الأمر للتخفيف من تداعيات الحرب المندلعة بالشرق الأوسط منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم، الأربعاء، عن استعداده للإفراج عن احتياطات نفطية إضافية إن لزم الأمر.

وجاءت تصريحات بيرول في طوكيو بعدما طلبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي من الوكالة "الاستعداد للإفراج عن (مخزونات) إضافية في حال استمر الوضع" على حاله في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة في وقت سابق هذا الشهر أن دولها الأعضاء ستفرج عن 400 مليون برميل من النفط من مخزوناتها للتخفيف من تداعيات الحرب، في أكبر عملية من نوعها.

لكن بيرول قال "ما زالت هناك كميات كبيرة من النفط في مخزوناتنا.. 80% من مخزوناتنا ما زالت لدينا. لم تكن هذه البراميل البالغ عددها 400 مليون تشكّل سوى 20% من مخزوناتنا".

وأضاف "إن لزم الأمر وعندما يلزم الأمر، نحن مستعدون للمضي قدما (في الإفراج عنها)، لكنني آمل حقا بأن لا تكون هناك حاجة لذلك".

وأشار إلى أن "العالم يواجه تهديدا خطيرا في ما يتعلّق بأمن الطاقة، لكن وكالة الطاقة الدولية مستعدة للقيام بدورها الأساسي المتمثّل بصون أمن الطاقة العالمي".

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في 95% من وارداتها النفطية.

وبدأت الأسبوع الماضي الإفراج عن احتياطيات تابعة للقطاع الخاص تكفي لمدة 15 يوما، وستبدأ اعتبارا من الخميس السحب من المخزونات الحكومية.

وذكرت تاكايتشي بأن طوكيو تنوي كذلك الإفراج عن كميّات من المخزونات التي تحتفظ بها بلدان منتجة في اليابان بحلول نهاية الشهر.

يتم الاحتفاظ باحتياطي مشترك في اليابان من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، بحسب جمعية النفط اليابانية.

وفي الظروف العادية، يُستخدم الخام المخزن بشكل مشترك لأغراض تجارية. لكن في حالة الطوارئ، تتمتع شركات النفط اليابانية بحقوق شراء تفضيلية.