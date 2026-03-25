تحليل | إخفاق الغرب في تأمين البحر الأحمر يثير الشكوك حول قدرته على حماية مضيق هرمز

فشل الغرب في حماية البحر الأحمر يثير الشكوك حول قدرته على تأمين مضيق هرمز وسط تصاعد التهديدات الإيرانية. ويحذر خبراء من أن أي تعطّل بالمضيق قد يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد للأسعار.

سفن تجارية في الخليج، قرب مضيق هرمز، في 22 آذار 2026 (Getty Images)

يواجه الحلفاء الغربيون، الساعون إلى التفاوض على آلية لحماية مضيق هرمز وضمان مرور شحنات الطاقة، واقعًا صعبًا؛ إذ إن محاولة مماثلة في البحر الأحمر، بدأت قبل سنوات، كلّفتهم مليارات الدولارات، وانتهت بالفشل في مواجهة جماعة الحوثي في اليمن.

وشهدت تجربة البحر الأحمر إغراق أربع سفن، وإنفاق أكثر من مليار دولار على الأسلحة، إلى جانب استمرار تجنّب قطاع الشحن هذا المسار إلى حدّ كبير. ولا تزال هذه التجربة تلقي بظلالها على الوضع الأكثر تعقيدًا في مضيق هرمز، وهو شريان ملاحي يمرّ عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، وقد أغلقتْه إيران بالفعل، وهي خصم أقوى من الحوثيين.

ودفعت تهديدات إيران للمضيق، وهجماتها على البنية التحتية للطاقة في دول خليجية مجاورة، أسعار النفط إلى ارتفاع حاد، في أحد أسوأ الاضطرابات التي شهدتها إمدادات النفط والغاز في التاريخ.

وفي حال عدم إعادة فتح المضيق، ستزداد حدة النقص في الإمدادات، ما يهدد بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والعديد من المنتجات حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، في كلمة مصوّرة ألقاها أمس الثلاثاء خلال مؤتمر "سيراويك" للطاقة في هيوستن، إنه لا يوجد بديل لمضيق هرمز، مضيفًا أن هذا المضيق ملك للعالم أجمع بموجب القانون الدولي وبحكم الواقع العملي أيضًا.

وبدأت دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، مفاوضات حول مشاريع قرارات لحماية المضيق، فيما اتخذت بعض الدول، مثل البحرين، موقفًا حازمًا قد يجيز استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لحمايته، بما في ذلك اللجوء إلى القوة.

وأجرت رويترز مقابلات مع 19 خبيرًا في مجالي الأمن والملاحة البحرية، تحدثوا عن التحديات الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها في حماية هذا الممر الحيوي.

وتمتلك إيران قوات عسكرية أكثر تطورًا بكثير من الحوثيين، إلى جانب ترسانة من الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، والألغام البحرية العائمة، والصواريخ، فضلًا عن سهولة الوصول إلى المضيق من سواحلها الجبلية شديدة الانحدار.

وقال الأميرال المتقاعد مارك مونتغمري، الذي شارك عام 1988 في مرافقة ناقلات نفط أميركية عبر المضيق خلال الحرب العراقية - الإيرانية: "إن حماية القوافل في مضيق هرمز أكثر صعوبة بكثير مما كانت عليه في البحر الأحمر".

ويشكّل ذلك مصدر قلق كبير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت يسعى فيه إلى تبرير أي مواجهة محتملة مع إيران، قبيل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر/ أمام ناخبين يرزحون تحت وطأة التضخم وارتفاع أسعار الوقود.

وقال محللون إن ارتفاع أسعار الطاقة لن يتراجع بالكامل ما لم يُعاد فتح الممر المائي.

ولم يبدِ ترامب موقفًا واضحًا بشأن مشاركة الولايات المتحدة، إذ صرّح في البداية بأن البحرية الأمريكية سترافق السفن عند الحاجة، قبل أن يشير لاحقًا إلى ضرورة أن تقود دول أخرى هذه الجهود.

ومنعت إيران معظم السفن من دخول الممر المائي الإستراتيجي منذ بدء الهجمات الأميركية - الإسرائيلية المشتركة عليها في 28 شباط/ فبراير.

وقال نائب إيراني لوسائل إعلام رسمية، الأسبوع الماضي، إن طهران تدرس فرض رسوم على السفن التي ترغب في عبور المضيق.

مأزق هرمز

انطلقت العملية الأمريكية لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في كانون الأول/ ديسمبر 2023، وانضمت دول أوروبية بعملية خاصة بها بعد بضعة أشهر. وأطلق الحلفاء مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ومع ذلك نجح الحوثيون في إغراق أربع سفن بين عامي 2024 و2025. وتتجنب شركات الشحن هذا المسار إلى حد كبير، رغم أنه كان يمثل نحو 12% من التجارة العالمية، مفضّلةً طريقًا أطول حول القرن الإفريقي.

وقال جوشوا تاليس، محلل الشؤون البحرية في شركة "سي.إن.إيه" للأبحاث: "كان ذلك انتصارًا تكتيكيًا وعملياتيًا، لكنه تعادل إستراتيجي، إن لم يكن هزيمة إستراتيجية".

وتبلغ مساحة المنطقة الخطرة حول مضيق هرمز ما يصل إلى خمسة أضعاف المنطقة التي ينفّذ فيها الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب. وعلى عكس الحوثيين، يُعدّ الحرس الثوري الإيراني قوة عسكرية نظامية تمتلك قدرات تصنيع وتسليح وتمويل مستقلة.

ويرى خبراء عسكريون أن تأمين المضيق قد يتطلب نشر ما يصل إلى 12 سفينة حربية كبيرة، مثل المدمرات، مدعومة بمقاتلات وطائرات مسيّرة ومروحيات، في ظل ضيق مساحة المناورة. كما يُعدّ الغطاء الجوي عنصرًا حاسمًا للتصدي للطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة.

وقال محللون في شركة "إس.إس.واي" للاستشارات: "يمكن للمدمرة اعتراض الصواريخ، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه إزالة الألغام ومواجهة الزوارق المسيّرة والتعامل مع التشويش على أنظمة الملاحة".

ويعتقد محللون أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك مخزونات من الصواريخ والطائرات المسيّرة مخبأة في الكهوف وعلى طول الساحل الجبلي، ما يمنحه أفضلية ميدانية. وأشار خبراء إلى أن قرب الساحل من مسار السفن يتيح للطائرات المسيّرة الوصول إلى أهدافها خلال دقائق معدودة.

وقال عادل باكاوان، مدير المعهد الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "حتى لو تم تدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام، تبقى الهجمات الانتحارية خطرًا قائمًا".

من جانبه، حذر توم شارب، القائد السابق في البحرية الملكية البريطانية، من أن الألغام البحرية والغواصات الصغيرة تمثل تهديدًا جديدًا لم تواجهه الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن المخاطر في هرمز أكبر بكثير.

وأضاف: "خسارة مدمّرة واحدة قد تغيّر كل الحسابات... فهذا يعني مقتل نحو 300 بحّار".

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه لا توجد أدلة واضحة على قيام إيران بزرع ألغام في المضيق، رغم تقارير تحدثت عن نشر نحو 12 لغمًا.

ويرى بريان كلارك، خبير الشؤون العسكرية في معهد هدسون، أن الجمع بين إزالة الألغام، ومرافقة السفن، والدوريات الجوية، قد يسهم في إعادة الملاحة تدريجيًا، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يستغرق أشهرًا للقضاء على التهديد بشكل كامل.