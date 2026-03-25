عدد الضحايا بالحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران

قُتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير، وردّت طهران بغارات جوية على إسرائيل، وقواعد أميركية ودول الخليج.

وفي ما يلي أحدث عدد لقتلى ​الحرب؛

إيران

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ("هرانا") ومقرها الولايات المتحدة، الثلاثاء، ‌إن 3291 شخصا لاقوا حتفهم، بينهم 1455 مدنيا، بما في ذلك 217 طفلا على الأقل.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 1500 مدني قتلوا في الغارات الأميركية والإسرائيلية ​حتى الآن.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة ​أميركية سفينة حربية إيرانية، قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

قالت السلطات اللبنانية إن نحو 1094 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس من بينهم مالا يقل عن 121 طفلا.

العراق

ذكرت سلطات عراقية أن ما لا يقل عن ​88 شخصا قتلوا. ومعظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية، إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم، استهدف ​ناقلات قرب الميناء.

إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 16 شخصا قتلوا في هجمات إيرانية بالصواريخ. وقال الجيش إن اثنين من جنوده قتلا في جنوب لبنان، وفي واقعة أخرى، أخطأت قوات إسرائيلية الهدف وقتلت مزارعا إسرائيليا بالقرب من الحدود مع لبنان في 22 آذار/ مارس.

وقالت ​خدمة الإسعاف الإسرائيلية في 24 آذار/ مارس إن امرأة قُتلت عقب إطلاق صواريخ صوب شمال إسرائيل.

الضفة الغربية

قُتلت أربع فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني ​في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل.

الولايات المتحدة

قُتل 13 من أفراد القوات المسلحة. وأعلن الجيش الأميركي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أميركية ‌للتزود بالوقود ⁠في العراق، بينما قُتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان.

قطر

قالت وزارة الدفاع إن سبعة أشخاص قُتلوا في 22 آذار/ مارس في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وأربعة من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان من الفنيين.

الكويت

أفادت السلطات الكويتية ​بمقتل ستة بينهم شخصان في هجمات ​إيرانية واثنان من منتسبي وزارة ⁠الداخلية، ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

سورية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن أربعة أشخاص قتلوا عندما استهدف صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد، في 28 شباط/ فبراير.

سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على ​منطقة صناعية في صحار في 13 آذار/ مارس، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة ​بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ⁠وقت سابق ذكرت شركة تدير إحدى الناقلات، إن شخصا لقي حتفه بعد أن أصابت قذيفة الناقلة في أثناء وجودها قبالة سواحل مسقط.

السعودية

قُتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين، كان آخرهما على مبنى سكني في ⁠المنامة.

وذكرت وزارة ​الدفاع الإماراتية في 24 آذار/ مارس، أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني ​على البحرين. وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق، حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.