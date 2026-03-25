متحدث عسكري إيراني: أميركا "تتفاوض مع نفسها"

تشير التصريحات المتبادلة والتسريبات الإعلامية إلى اتساع الفجوة في المواقف بين واشنطن وطهران، في ظل تباين الروايات حول وجود مفاوضات أو خطط مطروحة، ما يعكس حالة من الشد والجذب السياسي بالتوازي مع تصعيد ميداني وضغوط اقتصادية متزايدة مرتبطة باستمرار الحرب.

نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث عسكري إيراني قوله، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مصدر مطلع لرويترز إن واشنطن أعدت خطة من 15 نقطة تهدف إلى وضع ​حد للصراع، وأرسلتها إلى ​إيران.

وسخر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر ‌قيادة ⁠خاتم الأنبياء في إيران، من القيادة الأميركية قائلا "هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى ​مرحلة أنكم ​تتفاوضون ⁠مع أنفسكم؟".

وأضاف "أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبدا التوافق ​مع أشخاص مثلكم."

وأكد ذو ​الفقاري ⁠أن الاستثمارات الأميركية وأسعار الطاقة لن تعود لمستواها قبل ⁠الحرب ​ما لم تقبل ​واشنطن بأن استقرار المنطقة تكفله القوات المسلحة ​الإيرانية.

وأضاف أن إيران ترى أن الاستقرار في المنطقة مرتبط بالقوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه إلا بإرادة إيران، على حد تعبيره، والتي تتحقق بحسب وصفه، عندما يتوقف تماما التفكير بأي تحرك ضد الشعب الإيراني.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجري "مفاوضات" لإنهاء الحرب، التي ​أودت بالفعل بحياة الآلاف وتسببت في أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، مما أدى إلى نقص عالمي في الوقود واضطراب الأسواق.

وارتفعت الأسهم وتراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط ​تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر، وأنها أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لمناقشتها، ما عزز الآمال في استئناف صادرات النفط من الخليج.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع "الأشخاص المناسبين" في إيران لإنهاء الأعمال القتالية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

من جانبه، نفى رئيس البرلمان الإيراني ​محمد باقر قاليباف يوم الاثنين هذه التقارير ووصفها بأنها "أخبار كاذبة".