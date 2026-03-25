موجز أنباء العالم الأربعاء: صواريخ إيرانية نحو حاملة أميركية وخطط لاحتواء التصعيد

أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات نحو الخليج وإسرائيل، وسط تصعيد متبادل وضربات أميركية وإسرائيلية، ومساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة، وتحذيرات أممية من كارثة، واضطراب إقليمي شمل العراق ولبنان، وتسريع التسلح الأميركي وتأثيرات أمنية واقتصادية واسعة متفاقمة بالمنطقة.

أطلقت إيران، اليوم الأربعاء، دفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول في الخليج وإسرائيل، وتعرّضت بدورها لضربات جديدة، فيما تعمل دول وسيطة على تمرير رسائل بين واشنطن وطهران في محاولة لوقف تصعيد عسكري يشعل الشرق الأوسط، ويربك الأسواق العالمية.

وبعد تقارير تحدثت عن حشود عسكرية أميركية إلى الشرق الأوسط، قالت البحرية الإيرانية إنها أطلقت صواريخ باتجاه حاملة طائرات أميركية، فيما حذّرت طهران من "اختبار تصميمها" على الدفاع عن أراضيها.

وقال مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، إن إسلام أباد سلّمت إيران خطة أميركية من 15 نقطة لإنهاء الحرب.

ونفى السفير الإيراني لدى باكستان، حصول مفاوضات بين واشنطن وطهران.

وفي إيران، سخرت الصحافة المحلية من "أكاذيب" ترامب. ونشرت صحيفة "جوان" المحافظة صورته على صفحتها الأولى بأنف يشبه أنف بينوكيو، الشخصية المعروفة بالكذب في أفلام الرسوم المتحركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن اتفاقيات مع شركات تصنيع الأسلحة لزيادة إنتاج الصواريخ، في ظلّ تصاعد النزاع الذي يُجبر واشنطن على استهلاك ذخائرها بوتيرة متسارعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ بحرية في طهران، كانا يعملان بتوجيه من وزارة الدفاع الإيرانية.

وأعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، أن صاروخا بالستيا إيرانيا انفجر في الأجواء اللبنانية، الثلاثاء، مرجحا أن يكون هدفه خارج أراضي البلاد، غداة انفجارات قوية وتناثر شظايا في مناطق عدة شمال بيروت، تسبّبت بحالة هلع بين السكان.

وعدّ الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأربعاء، أن طرح التفاوض "تحت النار" مع إسرائيل هو "استسلام"، داعيا في الوقت نفسه الحكومة اللبنانية إلى العودة عن قرارها "تجريم" أنشطة الحزب ومقاتليه.

وأعلن الجيش الأردني، الأربعاء، أن دفاعاته الجوية تصدت خلال الساعات الـ24 الماضية، لهجمات بصواريخ وطائرة مسيّرة إيرانية.

وحذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الضربات في محيط المواقع النووية في إيران وإسرائيل قد تتسبب بـ"كارثة".

ودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هجمات إيران "الشنيعة" على جيرانها في الخليج، ودعاها للمسارعة في تقديم "تعويضات" لجميع ضحاياها.

وأعلنت شركة الشحن البحري الصينية العملاقة "كوسكو"، الأربعاء، أنها ستستأنف قبول الحجوزات الجديدة للشحنات المتجهة إلى بعض دول الخليج والعراق، بعد ثلاثة أسابيع على تعليقها معظم الحجوزات إلى المنطقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

العراق

قُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق، صباح الأربعاء، على ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، وذلك غداة قصف دام على الموقع نفسه الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة الحشد الشعبي.

وأعلن العراق أنه سيقدّم شكوى لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على خلفية الضربات التي تستهدف أراضيه، منذ بدء حرب الشرق الأوسط.

وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أن إيران "أقرت" بأن الهجومَين بصواريخ بالستية على قوات البشمركة الذي خلّف الثلاثاء ستة قتلى، كان "عن طريق الخطأ".

الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنها قتلت شابا فلسطينيا حاول "خطف" سلاح أحد عناصرها خلال عملية ليلية في بلدة جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة.

ألمانيا

حُكم على أربعة أعضاء من حركة حماس، الأربعاء، بالسجن سنوات عدة في ألمانيا، بتهمة إنشاء شبكة لوجستية لشن هجمات محتملة على مواقع إسرائيلية في أوروبا.

وقالت رئيسة محكمة برلين الإقليمية العليا: "لم نجد أدلة على أي هجمات جرى التخطيط لها مسبقا، لكننا نفترض أن حماس قد اتخذت الترتيبات اللازمة لتنفيذ هجمات في دول أوروبية تستهدف مواقع يهودية وإسرائيلية، وقد أنشأت لهذه الغاية مستودعات أسلحة".

المغرب

أعلنت الشرطة المغربية، الأربعاء، توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا.

السودان

اتهم محافظ محافظة الكرمك الموالية للجيش السوداني والمتاخمة للحدود مع إثيوبيا، أديس أبابا، الأربعاء، بدعم هجوم شنته ميليشيات على المدينة التي تحمل الاسم نفسه في هذه المنطقة الإستراتيجية، وفق ما ورد في بيان.

"العام الأكثر دموية" للمهاجرين

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، بمقتل أو فقدان أكثر من 900 مهاجر في البحر الأحمر، خلال عام 2025، ما جعله "العام الأكثر دموية على الإطلاق" على "الطريق الشرقي"، الذي يربط القرن الإفريقي بشبه الجزيرة العربية.