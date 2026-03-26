باكستان: ننقل رسائل بين أميركا وإيران... تركيا ومصر تدعمان الجهود

إسلام آباد تؤكد نقل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران لبحث إنهاء الحرب، وتعتبر أن لا ضرورة للـ"تكهنات"، وتشير إلى دعم مصري تركي لهذه الجهود، وتشير إلى خطة الـ15 بندا التي يطرحها ترامب.

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الخميس، أن محادثات غير مباشرة بوساطة من إسلام آباد تُجرى بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لوضع حد للحرب.

وكتب دار، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء، على منصة "إكس"، أن التكهنات حول "محادثات سلام" هي "غير ضرورية"، مضيفًا "في الواقع، تجرى محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر رسائل تنقلها باكستان".

وأوضح أن الولايات المتحدة قدّمت 15 نقطة يجري التداول بشأنها من جانب إيران، مشيرًا إلى أن "الدول الشقيقة تركيا ومصر، وغيرها، تقدّم دعمها لهذه المبادرة".

وتُعدّ هذه التصريحات أول تأكيد رسمي من إسلام آباد بشأن دورها في نقل الرسائل بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وكان مسؤولان رفيعا المستوى في إسلام آباد قد أفادا، الأربعاء، بأن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب أُرسل إلى طهران عبر وسطاء باكستانيين، مؤكدين أن الخطة تتكوّن من 15 بندًا.

وتؤدي باكستان دورًا في الوساطة نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع إيران، إلى جانب صلاتها مع الولايات المتحدة ودول الخليج.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونائبه دار اتصالات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وأكدا استعدادهما لاستضافة أي محادثات.

وأفاد مسؤولون بأن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، شارك أيضًا في الجهود الدبلوماسية، وتحدث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد.

في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون في الأيام الأخيرة عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مع الإشارة إلى أن بعض الدول الصديقة تقوم بنقل رسائل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "لا نية" لدى بلاده للتفاوض حاليًا، مضيفًا أن سياسة الجمهورية الإسلامية تقوم على "الاستمرار في المقاومة"، فيما أوضح أن الرسائل التي تُنقل "لا يمكن اعتبارها حوارًا أو مفاوضات".

وعلى صلة، حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إيران على التعامل "بجدية" في ملف التفاوض لإنهاء الحرب "قبل فوات الأوان"، بعد أن أعلنت طهران أنه "لا نية لديها للتفاوض" في الوقت الراهن.

وقال عبر منصة "تروث سوشيال" إن المفاوضين الإيرانيين "يتوسّلون إلينا" لإبرام صفقة، معتبرًا أن ذلك "هو ما ينبغي أن يفعلوه بما أنهم أُبيدوا عسكريًا"، وأضاف "من الأفضل لهم أن يصبحوا جادين قريبًا، قبل أن يفوت الأوان، لأنه عندما يحدث ذلك، لن تكون هناك عودة إلى الوراء".

وكان ترامب قد قال، مساء الأربعاء، "إنهم يفاوضون، بالمناسبة، ويريدون بشدة إبرام اتفاق. لكنهم يخشون التصريح بذلك، لأنهم يعتقدون أنهم إذا فعلوا ذلك سيُقتلون على أيدي جماعتهم".