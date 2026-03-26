بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. من هو علي رضا تنكسيري المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز؟

ادعت إسرائيل أنها قتلت قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، في غارة جوية صباح الثلاثاء، الأمر الذي لم تعلّق عليه الجمهورية الإيرانية حتى الآن، فمن هو تنكسيري؟ وما هو دوره في الجهد الحربي الإيراني؟

يعدّ علي رضا تنكسيري المسؤول الأول عن نجاح إيران في إغلاق مضيق هرمز، مسبّبًا بذلك اضطرابات اقتصادية عالمية. فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 2019، وزادت عليها عقوبات جديدة في 2023، اختاره المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، لقياد بحرية الحرس الثوري، وعُرف بخطابه الحاد تجاه الولايات المتحدة وحلفائها عبر مواقع التواصل. زعمت إسرائيل أنّها قتلته في غارة جوية صباح الثلاثاء، دون أن يصدر تعليق إيراني رسمي يؤكد الخبر أو ينفيه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، هو آخر القادة العسكريين الإيرانيين الكبار الذين أعلنت إسرائيل استهدافهم في هذه الحرب.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، فتنكسيري هو الذي قاد الجهود الإيرانية الناجحة في إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن تقريبًا، مسبّبًا اضطرابات اقتصادية عالمية فادحة، ورافعًا بذلك كُلفة الحرب على الولايات المتحدة الأميركية، إذ يعدّ المضيق شريانًا رئيسًا لإمدادات النفط والغاز المُسال عالميًّا.

أشرفَ تنكسيري على تجربة القوات البحرية للطائرات المسيّرة وصواريخ "كروز"، وفق وزارة المالية الأميركية، التي فرضت عليه عقوبات اقتصادية في 2019، ثمّ زادت عليها عقوبات جديدة في 2023.

كما ترأّس تنكسيري كذلك شركة لتصنيع المسيّرات وفحصها لاستخدام القوات البحرية، بحسب المالية الأميركية. إذ يعود جزء من نجاح إيران في إغلاق المضيق إلى هجمات المسيّرات، التي عُرفت بتكلفتها المنخفضة، وسُرعة إنتاجها.

وأضافت الصحيفة، أنّ تنكسيري تحوّل في الأسابيع الأخيرة إلى شخصية مؤثرة في مواقع التواصل، إذ استخدم حسابه على منصة "إكس" للتصريح بشأن السفن التي رفضت إيران السماح لها بعبور المضيق، ولتهديد المنشآت النفطية التابعة لحلفاء الولايات المتحدة، ولتحذير الأخيرة من مهاجمة جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني.

معرض للمسيّرات والصواريخ الإيرانيّة في العاصمة طهران (Getty Images)

اختير تنكسيري لقيادة القوات البحرية في الحرس الثوري من قِبَل المرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، في 2018.

ولم يتضح بعد ما سيكون أثر اغتياله على إستراتيجية إيران في ما يتعلّق بمضيق هرمز.