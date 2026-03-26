ترامب يهدد بالسيطرة على النفط الإيراني وويتكوف يتحدث عن "مؤشرات قوية" للتوصل لصفقة

ذكر ترامب أنه لا يعلم إذا كان بالإمكان التوصل إلى صفقة مع طهران وهدد بالسيطرة على النفط الإيراني، فيما تحدث مبعوثه للشرق الأوسط عن "مؤشرات قوية" لإقناعها بالتوصل إلى صفقة.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الخميس، بالسيطرة على النفط الإيراني عندما قال إن ذلك "خيار مطروح"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يعلم إذا كان بالإمكان التوصل إلى صفقة مع إيران تنهي الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخلال اجتماع لإدارته، قال ترامب لصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا يتطلّع للسيطرة على نفط إيران "إنه خيار مطروح"، لافتا إلى أن أداء الولايات المتحدة كان "جيدا جدا" في ما يتّصل باحتياطيات فنزويلا.

وذكر أن "الإيرانيون يتوسلون للتوصل إلى صفقة ولست أنا. هم مفاوضون جيدون ولا أعلم إذا كنا سنصل إلى اتفاق".

كما أعلن ترامب، أن العمليات العسكرية في إيران متقدمة "للغاية" عن جدولها الزمني، متوقعا أن تنتهي الحرب التي باتت في يومها السابع والعشرين، "في وقت قريب".

وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض "قدّرنا أن إتمام مهمتنا سيستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع. بعد 26 يوما، نحن متقدمون للغاية، بل أكثر بكثير، عن الجدول الزمني المحدد".

واعتبر أن الحرب المشتركة مع إسرائيل التي بدأت في 28 شباط/فبراير، هي "منعطف قصير" سينتهي "في وقت قريب".

فيما تحدث مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن "مؤشرات قوية" لإقناع إيران بإبرام صفقة، مضيفا "لدينا مقترح لإطار صفقة من 15 نقطة نقلت إلى الإيرانيين عبر الوسيط الباكستاني".

وأضاف "الإيرانيون يماطلون في المحادثات ويبحثون عن مخرج، وإبرام الصفقة سيكون من صالح إيران والعالم".