خبراء أميركيون: استهداف الأراضي الأميركية بالمسيّرات الإيرانية ممكن ويجب أخذه بجدية

شارك عدد من الخبراء الأمنيين الأميركيين قلقهم إزاء هجوم إيراني محتمل بالطيران المسيّر، الذي أثبت فاعليته في الحرب الجارية، لا سيّما وأنّ إطلاقها صوب الأراضي الأميركية من على متن سفينة بحرية أمر ممكن، داعين واشنطن إلى اتخاذ التدابير اللازمة

تعدّ مسيّرات "شاهد 136" أحد أهم الأسلحة في الترسانة الإيرانية، إذ نجحت المسيّرات باختراق الدفاعات الجويّة الأميركية في قواعدها في دول الخليج، التي قُتل بها 6 جنود أميركيين، وأصيب المئات، كما تمكنت إيران عبر هذه المسيّرات من فرض حظر ملاحة في مضيق هرمز الحيوي، ما أدى إلى اضطرابات اقتصادية عالميّة، فهل تستخدمها إيران في مهاجمة الأراضي الأميركية؟

أعرب عدد من الخبراء الأمنيّين الأميركيّين، عن أنّ خطر الطيران المسيّر الحربيّ لا يلقى من اهتمام واشنطن ما يستحقّه، مشيرين إلى أنّ هذا السلاح يملك ميزات تجعله فتّاكًا في الحرب، إذ يمكن إخفاءُ مصدر الإطلاق.

وفي ما يتعلّق بمسيّرات "شاهد 136" الإيرانيّة، أوضح تقرير منشور في مجلّة "فورين بوليسي" أنّ هذه المسيّرات منخفضة الكُلفة، وسهلة التصنيع والاستخدام، ويمكنها التحليق مسافة 2000 كيلومترًا تقريبًا، وحمل رأس حربيّ يزن نحو 50 كيلوغرامًا، ما يجعل إطلاقها من على متن سفينة صوب الأراضي الأميركيّة أمرًا محتملًا.

وفي السياق، سبق أن صدر تقرير أميركي مطلع الشهر يفيد بأنّ مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI)، حذّر شرطة كاليفورنيا من هجوم إيراني محتمل بالمسيّرات من على متن سفينة حربيّة، ورغم إسراع البيت الأبيض للخفض من صحة النبأ، فقد نجح في إشاعة القلق بين المواطنين الأميركيّين، وأجبر عددًا من الخبراء على لفت الانتباه إلى هذا الخطر، وفق المجلّة الأميركيّة.

إذ أكد الرئيس التنفيذي لمركز "سوفان" المختص بالأبحاث الأمنيّة، كولين كلارك، أنّ "على الولايات المتّحدة أن تأخذ مثل هذه التهديدات على محمل الجدّ".

وأشار إلى أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001، قائلًا "وصف تقرير الحادي عشر من سبتمبر الفشل بمنع تلك الحادثة بأنّه فشل في تصوّر الخطر"، وأكد أنّ "الأمر نفسه سينطبق على أيّ هجوم غير مسبوق باستخدام أجسام طائرة على الأراضي الأميركية".

أنقاض مركز التجارة العالمي، نيويورك (Getty Images)

وأضاف "كان الهجوم بطائرة على مبنى أمرًا خياليًا في ما مضى، ثمّ حدث في الحادي عشر من سبتمبر".

وأضاف التقرير، أنّه بالرغم من بُعد هذا الاحتمال، فقد رُصدت طائرات مسيّرة مجهولة تُحلّق فوق القاعدة العسكريّة التي يمكث فيها وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الحرب، بيت هيغسيث، ما جعل عددًا من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى يفكرون بجدية في نقلهما إلى مكان آخر، وسط مخاوف من هجمات انتقامية من طرف إيران.

وفي هذا السياق، اعترف الخبير في الطائرات المسيّرة في جامعة "كورنيل"، جيمس روجرز، أنّ القلق يساوره منذ سنوات من "هجوم مفاجئ" على الأراضي الأميركية بالطيران المسيّر.

وبالرغم من القدرات المتطورة للدفاعات الجوية الأميركية على صدّ هجوم مشابه، فقد شكّك روجرز في امتلاك الولايات المتحدة الكمية الكافية لمواجهة هجوم مكثّف بالطيران المسيّر.

وذلك بقوله "هل تملك الولايات المتحدة دفاعات مناسبة لصدّ هجوم بالطيران المسيّر؟ لا شكّ في هذا، أمّا إذا سألتني عن امتلاكها كمية الدفاعات المناسبة لصدّ المسيّرات، فأنا في شكّ من هذا".

كما تضمّن التقرير تصريحات لمسؤولين عسكريّين رفيعي المستوى، نسبوا أغلب الإصابات في صفوف الجنود الأميركيّين، التي بلغت 230 إصابة وخلّفت 6 قتلى، إلى هجمات انتحاريّة بواسطة مسيّرات، ما يُظهر مدى فاعليّة المسيّرات الإيرانيّة.

وأضاف التقرير، أنّ مسيّرات "شاهد 136" استطاعت اختراق دفاعات الحلفاء الجويّة، وإصابة منشآت عسكريّة أميركيّة، وسفن في مضيق هرمز، الأمر الذي يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى واشنطن بشأن هجوم محتمل.

واختتمت المجلّة التقرير قائلة، بالرغم من وجود هذا الاحتمال، فإنّ إيران ليست بحاجة إليه الآن، إذ تملك "إستراتيجية رابحة في هذا الوقت" بسيطرتها على الملاحة في مضيق هرمز، كما يمكنها الاستعانة بسلاح إستراتيجي آخر حال أرادت التصعيد، وهو فرض الحوثيين حظر الملاحة في باب المندب، الأمر الذي فعلته بنجاح خلال الحرب على غزة، إذ يُعدّ المضيقان مهمّان جدًَّا لحركة الشحن العالمية.