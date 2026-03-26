إيران ترد على مقترح واشنطن: وقف الحرب أولًا وشروط تشمل هرمز والجبهات

طهران تسلّم ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء وتشترط وقف العمليات وضمانات لعدم تكرار الحرب، مع التأكيد على شمول جميع الجبهات بما فيها لبنان والعراق، وحقها في السيادة على مضيق هرمز، فيما تتصاعد الشكوك في نيات واشنطن ويصعّد ترامب لهجته.

قدّمت إيران، الليلة الماضية، ردّها الرسمي على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب عبر وسطاء، متضمّنًا شروطًا واضحة تتعلق بوقف العمليات العسكرية وعمليات الاغتيال، وضمانات لعدم تكرار الحرب، إلى جانب الاعتراق بحقها في السيادة على مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني أن تقييم طهران للمقترح الأميركي يشير إلى أنه "أحادي الجانب ولا يخدم سوى مصالح واشنطن وإسرائيل"، مضيفًا أن الرد الإيراني الأولي، الذي نُقل عبر باكستان، اعتبر أن المقترح "يفتقر إلى متطلبات النجاح". وأشار المسؤول إلى أنه "لا يوجد حتى الآن أي ترتيب للمفاوضات، ولا تبدو أي خطة للمحادثات واقعية في هذه المرحلة".

وبحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" عن مصدر وصفته بالمطلع، فإن إيران أرسلت رسميًا ردها على المقترح الأميركي المؤلف من 15 بندًا عبر وسطاء، وتنتظر حاليًا رد الطرف الآخر على موقفها من هذا المقترح. وأوضح المصدر أن الرد الإيراني شدد على ضرورة "وقف العدوان" وعمليات الاغتيال، معتبرًا أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يبدأ بوقف هذه العمليات.

وأضاف أن إيران طلبت تهيئة "ظروف واقعية" تضمن عدم تكرار الحرب مستقبلًا، إلى جانب ضمان دفع تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرب، مؤكدة كذلك ضرورة الاعتراف بحقها في فرض سيادتها على مضيق هرمز باعتباره "حقًا طبيعيًا وقانونيًا".

وأشار المصدر إلى أن الرد الإيراني شدد على أن يشمل إنهاء الحرب جميع الجبهات، بما في ذلك فصائل "المقاومة"، في إشارة إلى لبنان والعراق. كما حذّر من أن ما يجري قد يكون تمهيدًا لتصعيد جديد، لافتًا إلى أن واشنطن "بدأت عمليات عسكرية سابقة خلال فترات تفاوض".

وفي ما يتعلق بالموقف الإيراني، أكد المصدر أن مستوى الشك في نيات واشنطن قد ارتفع بشكل ملحوظ، موضحًا أنه "إذا كانت إيران قبل حرب الـ12 يومًا تشك في المفاوضات، فإنها اليوم صارت تشك في نية واشنطن" بشكل أكبر، ما يعكس تعقيد المسار الدبلوماسي.

وفق وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على "تروث سوشيال" إن "المفاوضين الإيرانيين مختلفون للغاية و‘غريبون’، وهم ‘يتوسلون’ لنا لإبرام اتفاق، وهذا ما ينبغي أن يفعلوه بعدما جرى ‘سحقهم عسكريًا’ ولا يملكون أي فرصة للعودة".

وأضاف أنهم "يعلنون علنًا أنهم فقط ‘ينظرون في مقترحنا’"، قبل أن يرد بالقول "هذا خطأ!!!"، محذرًا من أنهم "يجب أن يأخذوا الأمر بجدية قريبًا، قبل فوات الأوان، لأنه عندما يحدث ذلك لن يكون هناك عودة إلى الوراء، ولن يكون الأمر جميلًا"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق، دار أن الولايات المتحدة قدمت ورقة تتضمن 15 بندا يتم دراستها حاليا من قبل إيران.

وقال دار في تدوينة عبر منصة "إكس" الأميركية، أن التكهنات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن محادثات السلام في الشرق الأوسط لا تعكس الحقيقة.

وأشار إلى أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تدار عبر رسائل تُنقل من خلال باكستان، وأن واشنطن قدمت ورقة مكونة من 15 بندا يتم دراستها حاليا من قبل إيران.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أن "دولا أخرى، بما فيها الدولتان الشقيقتان تركيا ومصر، تدعم هذه المبادرة"، مؤكدا أن إسلام أباد ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

والإثنين، أعلن ترامب إجراء محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران على مدى يومين، وأمر بتأجيل ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، بينما كانت مقررة الثلاثاء.