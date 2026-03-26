كم بلغ عدد ضحايا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران؟

تقترب الحرب على إيران من إتمام شهر كامل، وقد اتسع نطاق الحرب منذ بدايتها في 28 شباط/ فبراير لتشمل لبنان والعراق ودول الخليج، مسبّبة في قتل الآلاف من المقاتلين والمدنيّين، فكم بلغ عدد ضحايا الحرب حتى اليوم؟

تستمر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في حصد الأرواح في المناطق المختلفة التي طالتها نيرانها، بعدما اتسعت رقعة الحرب لتشمل دول الخليج العربية، والعراق، وأكثر السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز، ودخول حزب الله الحرب رسميًّا، ما أسفر عن قصف إسرائيلي عنيف للأراضي اللبنانية، وتوغّل بريّ في جنوبها.

وفي ما يلي آخر تحديث لعدد ضحايا الحرب التي بدأت في الثامن والعشرين من شباط/فبراير، بحسب الدولة، ووفق الوكالات والمؤسسات العالمية والمحلية:

إيران

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، "هرانا"، المستقرة في الولايات المتحدة، إنّ 3300 شخصًا، بينهم 1464 مدنيًّا من ضمنهم 217 طفلًا على الأقل، قُتلوا منذ اندلاع الحرب.

وتقول الوكالة، إنّها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية، ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة، ومن البيانات الرسمية.

فيما أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أنّ ما لا يقل عن 1500 مدنيًّا قُتلوا في الغارات الأميركية والإسرائيلية حتى الآن.

ولم يتضح ​ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل، قال الجيش الإيراني إنّهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية ​ايرانية قبالة سواحل سريلانكا، في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

صرّحت السلطات اللبنانية، بأنّ نحو 1094 شخصًا قُتلوا في غارات ⁠إسرائيلية منذ الثاني من آذار/ مارس، من بينهم ما لا يقل عن 121 طفلًا.

إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أنّ 16 شخصًا قُتلوا في هجمات إيرانية بالصواريخ. وأعلن الجيش أنّ 3 من جنوده قُتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، أطلقت قوات إسرائيلية نيرانًا بالخطأ، وقتلت ​مزارعًا إسرائيليًّا بالقرب من الحدود مع لبنان في 22 آذار/ مارس.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في 24 آذار/ مارس، إنّ امرأة قُتلت عقب إطلاق صواريخ صوب ​شمال إسرائيل.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت الولايات المتحدة مقتل 13 من أفراد القوات المسلحة. وأعلن الجيش، أنّ 6 منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أميركية للتزود بالوقود في العراق، فيما قُتل ‌7 آخرون ⁠في أثناء العمليات على إيران.

العراق

أعلنت سلطات عراقية، أنّ ما لا يقل عن 88 شخصًا قُتلوا، ​معظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي.

وأسفر هجوم على مقاتلي البشمركة الأكراد في أربيل عن مقتل 6 أشخاص في 24 آذار/ مارس.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية، إنّ أحد أفراد طاقم أجنبي قُتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

الإمارات

أعلنت السلطات مقتل 10 أشخاص، بينهم جنديان، قُتلوا في هجمات إيرانية.

قطر

صرّحت وزارة الدفاع، بأنّ 7 أشخاص قُتلوا في 22 آذار/ مارس في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وأوضحت أنّ 4 من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحدًا من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنين من الفنيين.

الكويت

أعلنت السلطات الكويتية مقتل 6 أشخاص، بينهم شخصان في هجمات إيرانية، واثنان من ​منتسبي وزارة الداخلية، ومثلهما من منتسبي ​القوات المسلحة.

الضفة الغربية

قُتلت 4 فلسطينيات ⁠في هجوم صاروخي إيراني.

سورية

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أنّ 4 أشخاص قُتلوا عندما أصاب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوبي البلاد، في 28 شباط/ فبراير.

سلطنة عمان

أعلنت السلطان مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة صناعية في ​صحار، في 13 آذار/ مارس. وهما أول قتيلين في السلطنة، التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ​وقت سابق ذكرت ⁠شركة تدير إحدى الناقلات، أنّ شخصًا لقي حتفه بعد أن أصيبت الناقلة بقذيفة في أثناء وجودها قبالة سواحل مسقط.

السعودية

قُتل شخصان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

البحرين

قالت وزارة الداخلية، إنّ شخصين قُتلا في هجومَين إيرانيين منفصلين، كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع ⁠الإماراتية في ​24 آذار/ مارس، أنّ أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين. وذكرت أنّ ​المتعاقد مغربي الجنسية.

فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب 6 آخرون بجروح، إثر هجوم بطائرة مسيّرة في شمال العراق.