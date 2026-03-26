ما الذي نعرفه عن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران؟

يتزايد ذكر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وسط تحليلات متضاربة بشان نسبة نجاحها، لا سيّما مع نفي إيران لوجود محادثات مباشرة بين الطرفين، فماذا نعرف عن الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب؟

ناقلة نفط ترسو في ميناء السلطان قابوس، المطلّ على مضيق هرمز المغلق أمام الملاحة

تكتسب الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب على إيران زخمًا كبيرًا، رغم نفي طهران وجود محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وفي ما يلي ذكر ما نعرفه عن جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار.

ماذا تقترح الولايات المتحدة؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إجراء بلاده محادثات "جيدة جدًّا" مع "مسؤول كبير" في الجمهورية الإسلامية من دون أن يذكر اسمه، أفاد الثلاثاء بأنه طرح خطة على طهران، وبأن "كل شيء يبدأ بمنعهم من امتلاك سلاح نووي".

وفي الأثناء، أكد مسؤولون باكستانيون أن اسلام آباد نقلت إلى إيران مقترحًا أميركيًّا من 15 بندًا لوقف الحرب التي اتسعت لتشمل معظم أنحاء المنطقة.

ولم يُعرف مضمون المقترح، ولا هوية "المسؤول الكبير" التي أجرت معه الولايات المتحدة محادثات، إن وُجد أصلًا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة الجزيرة، أن ترامب يقترح وقفًا لإطلاق النار مدّته شهر، يستأنف خلاله الطرفان محادثات حول القضايا نفسها التي كانا يناقشانها قبل الحرب.

وتشمل هذه القضايا مطالبة الولايات المتحدة إيران بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب ووقف أي تخصيب إضافي، وموافقة الجمهورية الإسلامية على وضع حد لبرنامجها الصاروخي، فضلًا عن وقفها دعم الحركات المسلحة في المنطقة.

وأشارت تقارير إلى أنه في حال استجابت إيران للشروط الأميركية، وفتحت مضيق هرمز الإستراتيجي الذي أغلقته عمليًّا أمام حركة الملاحة، فإن ترامب سيعرض رفع كل العقوبات المفروضة عليها.

وحضّ الرئيس الأميركي، الخميس، إيران على التعامل "بجدية" في ملف التفاوض لإنهاء الحرب"قبل فوات الأوان"، بعدما كان أعلن، الأربعاء، أنهم "يريدون إبرام اتفاق بشدّة".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن مناقشات تجري لعقد اجتماع في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ماذا تقول إيران في شأن التفاوض؟

لم يؤكد أي مسؤول إيراني رسميًّا وجود أي مفاوضات، لكنّ طريقة تعبير المسؤولين الإيرانيين تلمح إلى احتمال حدوثها.

إذ قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، "تُنقل رسائل أحيانًا عبر دول صديقة أو عبر أفراد معينين، لكن لا يمكن أبدًا أن نعدّ ذلك حوارًا أو مفاوضات".

وأضاف "نريد إنهاء الحرب بشروطنا وضمان عدم تكرارها".

وأكد مسؤولون باكستانيون ومصريون، نقل بلادهم رسائل بين إيران والولايات المتحدة سعيًا إلى إنهاء الحرب.

ما هي مطالب إيران لإنهاء الحرب؟

نقلت قناة "برس تي في" التلفزيونية العامة الناطقة بالإنجليزية في إيران، عن مسؤول إيراني لم تكشف عن اسمه، الأربعاء، قوله إن طهران وضعت 5 شروط لوقف الأعمال العدائية.

تشمل هذه الشروط إنهاء "العدوان والاغتيالات" ضد إيران وقادتها، وإنشاء آلية فعّالة تضمن لطهران عدم استئناف إسرائيل والولايات المتحدة الحرب، ووضع خطة تعويض عن الدمار الذي لحق بالبلاد، بهدف إعادة الإعمار.

وتشمل هذه الشروط أيضًا وقف إطلاق النار على كل الجبهات الإقليمية، وضد جميع "حركات المقاومة"، في إشارة ضمنية إلى حزب الله في لبنان، والاعتراف الدولي بحق إيران في ممارسة سيادتها على مضيق هرمز، وتقديم ضمانات دولية بهذا الشأن.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أعلن شروطًا تشمل "الاعتراف بحقوق إيران المشروعة، ودفع تعويضات، وتقديم ضمانات دولية قوية ضد أي عدوان مستقبلي".

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن طهران تطالب أيضًا بإغلاق القواعد العسكرية الأميركية في الخليج.

هل التوصل إلى تسويات ممكن؟

يرى محللون أن الحرب عزّزت موقف التيار المتشدّد في طهران، ما انعكس في نبرة التحدي في خطابهم.

وردًّا على مطالب الولايات المتحدة بشأن تخصيب اليورانيوم، أكدت طهران منذ العام 2003 أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها تشدد على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.

كما رفضت فرض قيود على برنامجها للصواريخ البالستية، أو إجراء محادثات حول دعمها لحركات مسلحة مثل حزب الله في لبنان، أو الحوثيين في اليمن.

ويُرجّح أن يكون طلب طهران الحصول على تعويضات عن الحرب غير قابل للتطبيق، وكذلك اقتراح إغلاق الولايات المتحدة قواعدها العسكرية في الخليج.

إلى ذلك ليس واضحًا كيف ستُمارس إيران سيادتها على مضيق هرمز، أو كيف يمكن صياغة ضمانات أمنية فعّالة في شأنه، ما لم تشمل قوى خارجية مثل روسيا أو الصين.

هل الأمل بإنهاء الحرب معدوم؟

قد يتوقف مصير المفاوضات على مدى رغبة ترامب في إنهاء الحرب، ومدى اعتبار قادة إيران أن وقف إطلاق النار يخدم مصالحهم.

وسيخرج ترامب من الحرب معلنًا أنه انتصر، وأنه دمر القدرات العسكرية والنووية لإيران.

ويمكن أن تعلن الجمهورية الإسلامية بدورها أنها انتصرت، متحدثة عن صمود قواتها لأربعة أسابيع في مواجهة الهجوم الأميركي والإسرائيلي، مع توجيهها ضربات للمصالح الأميركية في المنطقة ولإسرائيل.

وقال دبلوماسي طالبًا عدم الكشف عن هويته، "يحتاج الجانبان إلى القدرة على إعلان النصر وحفظ ماء الوجه، أيًّا كان الاتفاق الذي سيتوصلان إليه". ورأى أن "هذه العملية ستستغرق بعض الوقت".

لكن في حال وقف إطلاق النار، ستبقى مسألة البرنامج النووي الإيراني ومخزون الجمهورية الإسلامية من اليورانيوم عالي التخصيب البالغ 440 كيلوغرامًا، من دون حل.

فيما رأى محللون أن المحادثات مجرد ستارة، يستعد ترامب في ظلها لشنّ هجوم بري يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، أو الاستيلاء على أصول نفطية إيرانية.

وهددت إيران بأنها ستستخدم حلفاءها الحوثيين في اليمن لمهاجمة سفن في البحر الأحمر، ما سيفتح جبهة جديدة في حرب تتفاقم تداعياتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية.