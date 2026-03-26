محلّلون: ترامب يلمّح لاتفاق مع إيران لكن لإسرائيل حسابات مختلفة في لبنان

يرى محللون أن إسرائيل تعتزم مواصلة وتصعيد حربها في لبنان، رغم مساعٍ سياسية؛ وذلك بهدف نزع سلاح حزب الله، وتوسيع منطقة عازلة جنوب لبنان، مع ترجيحات بإطالة النزاع وارتباطه بقرارات واشنطن، واحتمال التوصل لاتفاق لاحق في النهاية.

تعتزم إسرائيل مواصلة حملتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان وحتى تصعيدها، وفق محللين، رغم تلميح الولايات المتحدة إلى إمكان إيجاد تسوية سياسية للحرب التي تخوضها مع حليفتها ضد إيران.

وتخوض إسرائيل منذ الثاني من آذار/ مارس، حربا جديدة ضد لبنان، بدأت بعد إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل "ثأرا" لمقتل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي.

وفي ظلّ الغارات التي تشنها وتوعدها بإقامة "منطقة عازلة" واسعة في جنوب لبنان، يرى محلّلون أن إسرائيل تريد تحقيق هدفها المتمثل بنزع سلاح حزب الله، لكن ذلك سيستغرق وقتا.

وتقول أورنا مزراحي من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي "يرغب في كسب مزيد من الوقت في لبنان، بعد وقف إطلاق النار مع إيران".

وتضيف أن "الهدف المُعلن هو نزع سلاح حزب الله، إنها مهمة صعبة للغاية ويحتاجون إلى وقت طويل لتحقيق ذلك".

ومع اقتراب الحرب في الشرق الأوسط من إتمام شهرها الأول، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات مع إيران.

لكن في مقابل التلميح إلى تسوية محتملة مع طهران، ترفع إسرائيل مستوى تهديداتها للبنان. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن قواته في طور توسيع "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان، وتوعد وزير أمنه، يسرائيل كاتس، بأنها ستمتد حتى نهر الليطاني الذي يبعد 30 كيلومترا من الحدود.

وفي حين أكد نتانياهو أن العملية الإسرائيلية في لبنان "مرتبطة بالمواجهة الأوسع مع إيران"، أكد أن تل أبيب مصمّمة "على إحداث تغيير جذري في الوضع في لبنان".

"حتى تحقيق الأهداف"

ويرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، يوست هيلترمان، أن إسرائيل تريد "البقاء في لبنان كما تفعل في غزة، حتى ترى أنها حققت أهدافها"، لكنه يرى أن ذلك مرتبط بواشنطن.

ويقول إن "الأمر يعتمد على ما سيفعله ترامب، عندما يقرر إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب، هل يأمر إسرائيل بالإقدام على نفس الخطوة؟ وهل يشمل ذلك كل من إيران ولبنان، أم إيران فقط؟".

وفي حين يلفت هيلترمان إلى أنه يصعب التنبؤ بما سيقوم به ترامب، يذكّر بأنه طلب من إسرائيل في حزيران/ يونيو 2025، أن توقف حربها ضد إيران، والتي استمرت 12 يوما.

ووضع اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حدا لمواجهة استمرت أكثر من عام بين إسرائيل والحزب. إلا أن إسرائيل تطالب بنزع سلاح الحزب، وواصلت شنّ غارات على لبنان، وأبقت قوات في جنوبه، متعهدة عدم السماح للحزب بترميم قدراته.

وخلال الحرب الراهنة التي أسفرت عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات اللبنانية، فخّخت القوات الإسرائيلية في الأسابيع الماضية، الكثير من المباني وفجرتها في قرى جنوبية عدة، وخاضت مواجهات مع مقاتلي حزب الله.

"اتفاق في النهاية"

وفي ظل دفع إسرائيل بقوات إضافية، وتكثيف الغارات الجوية، يشكك بعض المراقبين بما يمكن لإسرائيل أن تحققه في هذه الحرب، مقارنة بسابقاتها.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب بعد أسبوعين من اندلاع الحرب، أن 48 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أن هذه الحملة ستحقق أهدافها "بشكل محدود جدا".

ويحذّر هيلترمان من أن تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، قد يزيد من الاحتقان، ويعزز الاضطرابات الداخلية حتى بعد انسحاب إسرائيل.

ويضيف أن "هذا أمر يثير القلق، لأن ظروفا كهذه تتيح لفصيل مسلح غير تابع للدولة أن ينمو" في إشارة إلى حزب الله.

وترى مزراحي أن إسرائيل ربما تضطر في نهاية المطاف للجوء الى حل تفاوضي مع حزب الله، الذي يتجاوز النطاق الجغرافي لقدراته العسكرية جنوب لبنان.

وتضيف أنه "سيكون هناك اتفاق في النهاية، لا يمكن تحقيق ذلك بالوسائل العسكرية لوحدها".

بدوره، يرجح هيلترمان أن يختار نتنياهو تمديد الحرب لغايات سياسية، مضيفا أن "حساباته تختلف تماما عن حسابات الأشخاص الأكثر عقلانية في المؤسسة الأمنية" في إسرائيل.